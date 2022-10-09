轉乾冷1天後再迎雨！颱風「桑卡」可能生成　週末雨區又擴大

▲菲律賓東方海面將有熱帶擾動發展，可能增強成颱。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

明日又有一波東北季風增強，新竹以北、宜蘭白天高溫僅22度，入夜低溫則約20度，中南部早晚天氣也較涼。週二起水氣增加，加上菲律賓東方海面又有熱帶擾動發展，該系統有機會增強為今年第19號颱風「桑卡」，預計週末降雨範圍會更廣。

氣象局預報員張承傳表示，明日東北季風增強，清晨桃園以北、東半部降雨機率高，白天水氣減少，剩下東北部有局部短暫雨，桃園以北、花東轉多雲，新竹以南多雲到晴，午後南部、各地山區有雨。

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明日冷空氣較強，中部以北、東北部更涼，新竹以北、宜蘭白天高溫約22到23度，中南部白天仍有近30度，苗栗、花東則約25到26度，入夜以後中部以北、東北部低溫20度，其他地區21到22度。

▲週二到週五桃園以北有短暫雨 。（圖／記者李毓康攝）

週二到週五持續受到東北季風影響，北部、東北部整天偏涼，中南部早晚較涼，屆時菲律賓東方海面將有熱帶擾動發展，該系統有機會增強為今年第19號颱風「桑卡」，將往呂宋島前進。

週二開始水氣再度增強，基隆北海岸、東北部降雨時間長，週三東北部有局部大雨，桃園以北、東半部有短暫雨，新竹以南仍是多雲到晴，午後山區有雨。

熱帶系統將於週末移動到呂宋島附近，台灣水氣可能更多，降雨範圍擴大，基隆北海岸、東北部有局部大雨，北部、東部、東南部有短暫雨，中南部則仍是午後有雨。