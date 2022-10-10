11級強風！越晚越冷明探16℃　恐秋颱「台附近迴轉」變天時間曝

▲今上半天仍有水氣。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

今天（10日）越晚越冷！氣象專家吳德榮提醒，周二清晨北台平地最低氣溫約降至16、17度；歐洲模式模擬周日颱風已進入巴士海峽，與東北季風產生「共伴效應」，下周一在台灣附近迴轉，應持續觀察。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）



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氣象局也對18縣市發布陸上強風特報，東北季風影響，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，

氣象局預報員趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天東北季風影響，上半天仍有點水氣，桃園以北、東半部有些短暫雨，下半天除了宜蘭，上述地區轉為多雲；其他地區多雲到晴，午後中部山區和南部有局部短暫陣雨；另外，清晨至上午南部也可能零星飄雨。

趙竑說，周二至周五依舊東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭降雨較持續，桃園以北、花蓮、台東有局部短暫雨，午後各地山區有局部短暫陣雨；其中周三至周五南邊水氣較多，宜蘭有局部大雨機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



趙竑表示，周六、周日環境依舊是東北風，但和東方外海大低壓帶有關，基隆北海岸、宜蘭有雨，並有局部大雨機率，北部、花東有短暫雨，中南部多雲到晴，午後有短暫雨。

一周溫度部分，趙竑指出，這波冷空氣今天、周二最明顯，各地低溫20-22度，局部地區可能再低1、2度，北部、東半部高溫22-24度，其他地區27、28度；周三之後冷空氣稍減弱，各地高低溫回升1、2度。

至於近期是否可能有颱風生成，趙竑分析，目前外海有兩個熱帶系統，有一個較靠近菲律賓，馬上就要到菲律賓陸地，發展時間有限、環境沒那麼好，要成為比較強的系統有難度；要關注較遠洋的大低壓帶，裡面會有低壓消消長長，但位置和發展強度的不確定性很大，是否會成颱仍要觀察，但以目前預報來看，周六、周日會比較靠近台灣。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬周日颱風已進入巴士海峽（下圖左）；最新美國模式模擬下周二颱風才進入巴士海峽（下圖右）。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，國慶白天天氣好轉，山區及東半部仍有局部零星飄雨的機率，北台氣溫漸降、愈晚愈涼，今夜北台平地最低氣溫約降至17、18度。

吳德榮表示，周二北部、東北部多雲，其他各地晴時多雲，北舒適、南微熱，各地早晚偏涼微冷，清晨北台平地最低氣溫約降至16、17度；周二晚至周四迎風面水氣增，大台北及東半部轉有局部雨，背風面新竹以南晴時多雲，氣溫稍回升；周五水氣減少，東北部仍有局部短暫雨，大台北多雲，新竹以南晴時多雲。



吳德榮指出，周六、周日迎風面水氣逐日增多，北部及東半部降雨漸趨明顯，影響程度與颱風的動向有關，尚待持續觀察；最新各國模式模擬顯示，本周西北太平洋又有熱帶擾動活動，並有發展成颱的機率。

吳德榮說，歐洲模式模擬周日颱風已進入巴士海峽，與東北季風產生「共伴效應」，下周一在台灣附近迴轉；美國（GFS）模式模擬時間落後約2天，下周二颱風才進入巴士海峽，之後的路徑則偏西進入南海，但因屬期末的模擬，皆有不確定性，模式會持續調整，應密切觀察。

對此，趙竑解釋，共伴效應是要熱帶系統在台灣附近，加上北方有冷空氣配合，變化還很大，現在講言之過早；若熱帶系統偏南邊，作用就比較少，還要觀察。