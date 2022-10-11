家長注意！日本卡樂比「幼兒蝦味條」　食藥署驗出重金屬鎘超標

▲日本出口「CALBEE卡樂比4連幼兒蝦味條」檢出重金屬含量不符規定。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署今（11）日公布一周邊境查驗結果，共計13項產品不合格，其中來自日本的知名寶寶餅乾「CALBEE卡樂比4連幼兒蝦味條」，部分批號被驗出重金屬「鎘」超標，19公斤需退運或銷毀。食藥署科長陳慶裕表示，該品項為半年來首次違規，會針對業者從日本輸入的同號列產品提高抽驗率到20~50%。

資料顯示，「CALBEE卡樂比4連幼兒蝦味條」是於廣島製造，檢出重金屬鎘0.047 mg/kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘(嬰幼兒食品類)限量為0.040 mg/kg，本案不符合食品安全衛生管理法第17條規定，因此需退運或銷毀。

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今日食藥署公布的不合格品項中，另有一項產品驗出重金屬超標，為來自泰國的「THAIPORN調味料」，檢出重金屬鉛0.7 mg/kg，含水率換算結果約0.5 mg/kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鉛(香草植物及香辛植物類)限量為0.3 mg/kg，25公斤同樣需退運或銷毀。

此外，本週又有一件中國大陸進口的猴頭菇被驗出農藥超標，陳慶裕提到，今日公佈的違規業者是首次輸入，鑑於今年已有多次中國大陸輸入猴頭菇違規紀錄，食藥署已於今年5月起對猴頭菇採100%逐批查驗，持續為國人健康把關。

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