橘色惡魔主秀國慶大會！媒體人質疑「合理嗎」　百名網友反應一面倒

▲日本京都橘高校吹奏部「橘色惡魔」來台國慶表演。（圖／記者周宸亘攝）

記者詹宜庭／台北報導

有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏樂部應文化總會邀請，昨日於雙十國慶大會上登場表演，觀眾好評不斷。此次為我國慶典禮首度邀請外國表演團體，以近百人的大陣仗來台演出；對此，媒體人朱凱翔10日透過臉書發文質疑，「中華民國國慶大典的主秀是日本表演團體，合理嗎？」此貼文一出立馬湧入千人按讚，討論度非常高。

由於今年是台日友情50週年，文化總會特別邀請日本京都橘高校吹奏樂部來台灣，並且首次登上雙十國慶大會演出。根據現場觀察，橘高校登場表演時，一現身就掀起府前廣場兩側觀眾的喝采與掌聲，橘高校起音後，其和聲飽滿、音色豐厚，伴隨現場絡繹不絕的驚呼與掌聲，響徹總統府前廣場，為國慶表演活動掀起了最高潮。

而針對我國國慶大會表演高潮為日本京都橘高校吹奏樂部，朱凱翔10日透過臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文質疑，「中華民國國慶大典的主秀是日本表演團體，合理嗎？」

此貼文一出立馬吸引千人按讚，有網友留言表示，「可以邀請國外的團體來，但是不該當主秀」、「不排斥日本，但是的確不符合禮儀」、「關鍵在於～這個黨盤算如此安排會有選票ㄛ」、「確實有點怪。國家生日通常都是展現國威，邀請友邦跟外國使節觀賞本國的各項國家優勢。國外表演團體當然可以，但變成個人演唱會就怪怪的了」。