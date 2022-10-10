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澳總理曝岸田文雄近日將訪珀斯！　時隔1月再次舉行領袖會談

▲▼澳洲總理艾班尼斯,日本首相岸田文雄。（圖／首相官邸）

▲澳洲總理艾班尼斯與日本首相岸田文雄。（圖／日本首相官邸）

記者王佩翊／編譯

澳洲總理艾班尼斯10日表示，將在近日邀請日本首相岸田文雄赴澳洲舉辦高峰會談。而岸田稍早在鹿兒島接受採訪時也表態將盡快出訪澳洲，並期待能促進兩國的農林水產與能源領域的合作。雖然岸田說，目前尚未確定具體行程，不過日本內部人士透露，出訪時間應該會訂在21日至23日，但受到國會議程影響，也有可能會推遲。

根據《朝日電視台》6日報導，日本內部消息人士透露，首相岸田文雄將會在21日至23日間出訪澳洲，與澳洲總理艾班尼斯進行首相會談。兩人預計針對近日海上動作頻繁的中國大陸、實現「自由且開放的印太平洋」等議題進行協商。除此之外，還會談到核武、日人遭北韓綁架事件等。

艾班尼斯5月曾經為了參加美國、日本、印度和澳大利亞成立的「四邊安全對話（Quad）」前往日本，而他9月也赴日出席前日本首相安倍晉三的國葬儀式，當時曾與岸田文雄進行1對1的高峰會談。

根據《共同社》報導，艾班尼斯10日在當地的廣播電台中正式表示，將會在近日邀請岸田文雄前往澳洲珀斯舉行會談。他說道，將在「2週後」到訪珀斯，與岸田進行會談。他稱，「我將帶他到珀斯，而不是去堪培拉（首都）或是墨爾本。岸田先生對此感到非常高興。」

根據日本政府內部人士透露，岸田文雄預計在21日至23日到訪澳洲，並在22日舉行首相會談，目前兩國仍在進行協調，不過受到國會議程影響，行程有可能會推遲。

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