彈藥來不及送到！　日美「海馬斯火箭」聯合射擊訓練緊急喊卡

▲美國軍援烏克蘭海馬斯火炮。（圖／達志／美聯社）

記者王佩翊／編譯

原定於日美聯合訓練舉行的駐日美國海軍陸戰隊「海馬斯火箭炮」射擊訓練，因彈藥補給不足緊急喊停。駐日美軍表示，海馬斯火箭炮所需要的彈藥未能及時抵達舉辦聯合訓練的北海道，才會臨時取消相關訓練，而日美聯合訓練被迫暫停的情形可以說是十分罕見。

根據《朝日電視台》報導，日本自衛隊與駐日美軍1日起在北海道展開一系列的聯合訓練，然而原本駐日美國海軍陸戰隊要在此次訓練中，進行海馬斯火箭炮（M142高機動性多管火箭系統）的實彈射擊訓練，沒想到卻臨時喊卡，而原因則是因為「沒有彈藥」。

烏克蘭戰爭爆發後，美國也曾提供烏軍M142高機動性多管火箭系統，而此次聯合訓練原本是自俄羅斯進攻烏克蘭後，首次在日本進行的實彈射擊。然而駐日美軍卻指出，M142高機動性多管火箭系統所需的彈藥來不及在訓練前送抵位於北海道的訓練場所，而是卡在三澤基地內，只好臨時喊停。

據悉，彈藥被留在三澤基地的原因為「手續不足」。受此影響，此次的實彈射擊訓練僅剩陸上自衛隊的M270多管火箭系統單獨實施。

事實上，在日美聯合訓練中，預定要舉行的實彈訓練臨時喊停的情況十分罕見。

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