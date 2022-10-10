「神仙租客」難遇！　房東感動發文：退租時打掃得比我還乾淨

▲房東租屋遇到「神仙租客」，退租時將房間打掃的宛如恢復「原廠設定」。（圖／翻攝錢江晚報，下同）

記者魏有德／綜合報導

杭州一名謝女士近日在網路上發文，分享租客退租時的屋況。照片發出後，網友們還以為是剛交屋的新房，不僅房內打掃得一塵不染，傢俱也都擺放整齊，電視機、餐桌都被租客細心地用布包好，連沙發上的抱枕都一個個擺放的井然有序。租客的行為讓謝女士相當驚訝，感動到發文致謝，「打掃得比我家都乾淨，真的是遇到神仙租客了。」

《錢江晚報》報導，謝女士文章稱，近一年半的時間，和租客的聯繫很少，聯繫最多的一次，就是租客買了新車，請她幫忙找車位。再次進了這間房子，看到餐桌和電視機都蓋了塊布，還是滿暖心的，租客沒有因為要走了而不管這裡，即使知道隔天會來人也盡量保持好。

謝女士表示，「看到太多房東吐槽租客走後房子像是垃圾場，心裡本來挺忐忑的，結果，到了房子一看，整個被驚訝到了，打掃得比自己家都乾淨，真的是遇到神仙租客了。」

謝女士透露，房子本來打算是給小孩讀書用的，因計劃有變，才打算出租，自己是蕭山（杭州）普通的工薪階層，首付、房貸、裝修，壓力不小，「新房子蠻捨不得的，不過出租可以增加一筆收入，也就租掉了。」

謝女士說，房間出租前特意和租客提醒一句，請他們稍微愛惜些，「房子是新房，還沒住過，希望能愛惜一點，愛護好。」沒想到，謝女士遇上的是「神仙租客」，讓她感動不已。