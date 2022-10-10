挨批讚馬斯克又轉彎　陳時中罕見發英文推特抗議

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中對特斯拉執行長馬斯克的談話「大轉彎」掀熱議，更引發藍白陣營批評。陳時中9日罕見透過推特以英文發文表示，「馬斯克的貶低評論不準確且影響台灣國安。其影響力將帶給世界一個錯誤的印象認知，因此，我必須向馬斯克先生提出嚴正抗議」。

▲台北市長參選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

馬斯克接受英國金融時報訪問時說，建議台灣設特別行政區，避免衝突。陳時中第一時間稱讚馬斯克是傑出企業家，回應內容「還要再討論」，後改口說馬斯克說法不智，要嚴正抗議。

此外，陳時中昨天也以英文推文說，馬斯克是一個成功的企業家，透過TESLA和SPACEX 帶來革命性的改變，且運用Starlink計畫協助烏克蘭對抗獨裁俄羅斯，「我呼籲伊隆在面對台灣議題時也能秉持相同民主價值，馬斯克的貶低評論不準確且影響台灣國安。其影響力將帶給世界一個錯誤的印象認知，因此，我必須向馬斯克先生提出嚴正抗議」。

陳時中指出，中國以商逼政，不是只有針對台商，而是對全球企業，馬斯克應考慮將總部設在台北，在他真正的理解、認識台灣之後，他即不會再有相同的論述，「在宣布投入選戰之後，我相信自己的每一步都是為了追求一個臻於平等的世界——憑藉我和每個台灣公民，堅守我們的自由民主社會，讓世界看見台灣閃耀」。

▼陳時中9日罕見以英文推文回應時事。（圖／翻攝自陳時中推特）