香港政務司長：港府絕不「躺平」　「0+3」是最恰當的安排

▲香港政務司司長陳國基。（圖／翻攝港府）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港多名專家近期多次建議港府，可考慮將檢疫措施放寬至「0+0」，傳出引起港府不滿。香港政務司司長陳國基9日表示，在抗疫路上，特區政府絕不「躺平」，目前來說，「0+3」是最恰當的安排。

陳國基提到，新冠疫情持續近三年，本屆特區政府上任至今，一直審時度勢，在決定調整任何防控措施前，必定審慎平衡各方因素，包括市民的健康和香港整體的經濟利益，「我們致力管控疫情『不反彈』，希望在復常路上『不走回頭路』。」

陳國基指出，香港是國際金融和貿易中心，特區政府明白商界對放寬防疫政策抱有很大期望，但必須在抗疫路上審慎平衡風險，否則疫情一旦反彈將令大家得不償失，「0+3」安排是在風險可控的情況下維護民生活動和香港競爭力、盡量給予社會最大動能和經濟活力的一大措施，為商界人士帶來更大便利。

陳國基強調，在抗疫路上，特區政府絕不「躺平」，而「0+3」安排是政府經內部仔細討論、諮詢專家意見、分析不同數據、深思熟慮後所踏出的重要一步。

陳國基還說，目前來說， 「0+3」是最恰當的安排，「當然，我們會繼續秉持『科學為本』和『精準抗疫』的原則，在合適的時候推出合適的措施，與各界穩中求進。」