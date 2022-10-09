民進黨派專人緊盯徐巧芯？　他揭背後盤算：看衰陳時中

▲徐巧芯的宣傳車「巧芯號」。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯的宣傳車「巧芯號」糟民眾目擊於4日下午行經大安區時違規，影片被PO上網後引發熱議。媒體人韋安透露綠營高層和北市黨公職開會動員，編排人馬專挑徐巧芯來打，而另名媒體人黃揚明則說，此舉其實代表民進黨自己看衰自家台北市長參選人陳時中選情。

黃揚明表示，徐巧芯被鎖定，代表她的攻擊火力真的是國民黨中的翹楚，民進黨不能小看她，怕她風吹草動，可能危及選情；第二，如果想攻擊徐巧芯，可能是已經在做預防針，就是陳時中選不上。

黃揚明說，陳時中如果選上，台北市政壇不會有什麼動盪，無黨籍的參選人黃珊珊回歸平民，國民黨的參選人蔣萬安就回去立法院，但如果蔣萬安選上，那就會有立委補選，而剛好蔣萬安的選區是中山、北松山，徐巧芯是松山、信義，是有重疊的部分。

黃揚明指出，過去徐巧芯就被點名是有可能前進立法院的議員，包括市議員王鴻薇也是，但現階段國民黨不會鋪排這個，因為驕兵必敗，而對民進黨，等於是看衰陳時中的選情。

黃揚明提到，目前立委補選上，綠營可能出來的人選沒有在舞台上，像是吳怡農，從台北市黨部主委五月卸任後，到現在不知道在哪，理論上他應該在選情有一個角色，當發言人、當攻擊手，這是一個很奇怪的布局，以桃園市來說，民進黨市長參選人鄭運鵬帶了民進黨副秘書長林飛帆，看出來已經是市長立委選舉二合一，鄭運鵬選上桃園市長立委的位置選定由林飛帆接棒，林飛帆本人都說他遷戶籍了。