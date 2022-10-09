全台最大茶博會南投登場　許淑華籲區塊鏈+傳統工藝創「南投學」

▲全台最大茶博會南投登場，許淑華邀茶迷來品茗。（圖／許淑華競選總部提供）



記者游瓊華／南投報導

邁入第12屆的「南投世界茶業博覽會」昨(8日)起一連9天，在中興新村隆重登場，今年新增｢玫瑰花茶館」、｢臺灣茶風味館」2大主題場館，以及「歷代茶侍虎滋味」、｢千人封茶」2場大型活動，規模是歷年之最。立法委員、國民黨南投縣長參選人許淑華也受邀到場，許淑華稱讚這場活動不僅匯集最有潛力的茶產業，也吸引愛茶人士的採購，再加上「巧克力咖啡節」，場面熱鬧非凡，未來當選縣長後會延續這項有意義的活動。

▲許淑華透露，未來將積極發展以區塊鏈做為背景技術的虛擬文化資產，設立縣級的「地方職人學院」。（圖／許淑華競選總部提供）



許淑華表示，從名間鄉松柏長青茶、魚池鄉日月潭紅茶、鹿谷鄉凍頂烏龍茶、魚池鄉台茶18號，高至水里信義的玉山茶、仁愛鄉合歡山高山茶等，皆是來自南投。除了茶產業發展蓬勃，南投手工藝匠人技術更是獨樹一格，而這些技術的保存，需要進行數位儲存；因此未來將積極發展以區塊鏈做為背景技術的虛擬文化資產，設立縣級的「地方職人學院」。

▲許淑華前往南投茶博會登場，受到熱烈歡迎。（圖／許淑華競選總部提供）



許淑華補充，南投各鄉鎮都有其工藝特色，例如：竹山竹藝，埔里造紙等等，宛如一個獨特的數位資料，而區塊鏈數位技術是一個整合資料庫，廣泛運用於各產業，透過地方職人學院與地方合作，形成具有南投特有文化素材知識，就是「南投學」，不僅可融入國中小學鄉土教材，持續傳承在地文化，當漂流在外的青年想要返鄉時，縣府也能協助開創新的創意與發想，讓更多青年人找到返鄉工作與創業契機。

▲今年茶博會共有350個攤位及30個展覽場館，所有的活動場館都集中在中興大操場周圍。（圖／許淑華競選總部提供）



今年茶博會共有350個攤位及30個展覽場館，所有的活動場館都集中在中興大操場周圍。中興會堂及青少年活動中心則邀請台灣、中國、日本、韓國、波斯、英國等國展開一連串的茶道展演；至於大操場區域結合多元的品茶樂趣，包含茶葉身心體驗區、茶與音樂會、曲水流觴，涵蓋有星級衛生安全製茶廠展售館、優質茶集團專區、南投茶香產業館、凍頂茶香館、日月潭紅茶館、茶米香館、松紅館、玫瑰花茶館、五岳霧芽高山茶館、杉林溪烏龍茶館、有機茶主題館、農村好物館、臺灣工藝館、黃金品茗館、休閒農業館等展館。