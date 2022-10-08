克里米亞大橋遭炸！居民「怕燃料短缺」急衝加油站　大排長龍畫面曝

▲克里米亞居民急衝加油站。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

橫跨克里米亞與俄羅斯的「克里米亞大橋」在8日上午6時07分傳出爆炸，部分橋樑陷入火海，橋面也坍塌墜海，目前橋上交通全數中斷。該座跨海大橋是重要的物資輸送管道，爆炸事件發生後，民眾因害怕出現燃料短缺，加油站立刻出現排隊人潮。

#Crimea will soon run out of fuel. Panic is breaking out on Crimea. Russians rushing to the gas station#Russia pic.twitter.com/RWUEqOmLI3 — MSB News (@PBusiness_1) October 8, 2022

克里米亞大橋（Crimean Bridge）又稱克赤大橋（Kerch Bridge），連接俄國本土與8年前併吞的克里米亞，對俄羅斯來說具有重要戰略意義，也是該國居民運輸物資的重要路線。因此爆炸消息傳出後，民眾紛紛趕往加油站，深怕出現燃料短缺的情況。

Long lines have formed at gas stations in Crimea, local media report.



It seems people are afraid of disruptions in fuel supplies after the bridge was damaged. pic.twitter.com/SlLVgCPbKX — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 8, 2022

從推特曝光的畫面可以看到，克里米亞的加油站外排起長長的隊伍，當地居民害怕大橋被摧毀以後，燃料的供應可能會中斷，因此抓緊時間將汽車加滿油。

俄羅斯國家反恐委員會（RIA）指出，事件發生的原因是一輛來自塔曼半島（Taman Peninsula）的汽車爆炸，才會導致7節前往克里米亞半島方向的油罐列車起火，目前大橋上兩個汽車渡口都出現坍塌。

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