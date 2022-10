克里米亞大橋遭炸！居民「怕燃料短缺」急衝加油站　大排長龍畫面曝

▲克里米亞居民急衝加油站。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

橫跨克里米亞與俄羅斯的「克里米亞大橋」在8日上午6時07分傳出爆炸,部分橋樑陷入火海,橋面也坍塌墜海,目前橋上交通全數中斷。該座跨海大橋是重要的物資輸送管道,爆炸事件發生後,民眾因害怕出現燃料短缺,加油站立刻出現排隊人潮。

#Crimea will soon run out of fuel. Panic is breaking out on Crimea. Russians rushing to the gas station #Russia pic.twitter.com/RWUEqOmLI3

克里米亞大橋(Crimean Bridge)又稱克赤大橋(Kerch Bridge),連接俄國本土與8年前併吞的克里米亞,對俄羅斯來說具有重要戰略意義,也是該國居民運輸物資的重要路線。因此爆炸消息傳出後,民眾紛紛趕往加油站,深怕出現燃料短缺的情況。

Long lines have formed at gas stations in Crimea, local media report.



It seems people are afraid of disruptions in fuel supplies after the bridge was damaged. pic.twitter.com/SlLVgCPbKX