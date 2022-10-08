獨／侯友宜挑10／10辦競總成立大會！　沒大咖站台、總幹事人選出爐

▲侯友宜競選總部成立。（圖／記者宋良義攝，下同）

記者崔至雲／新北報導

選戰倒數，國民黨「領頭羊」、新北市長侯友宜的一舉一動都備受矚目，據了解，侯友宜競選總部將於10月10日上午成立，但有別於其他候選人都找大咖來站台，侯友宜當天僅邀請里長、市議員合體，活動當天也將會公布競選總部總幹事名單。

據了解，侯友宜競選總部地點已確定設置在板橋區文化路二段288號的「三輝玳門」，地點鄰近新北市議會、交通方便，便於支持者前往參與活動；競總將分為兩塊運作，前面主要讓志工開會、舉辦活動、後面則是主打親子、青年空間，整體設計風格也是以開放空間的方式，讓民眾使用。

有別於與其他候選人不同的是，侯友宜這次沒有找國民黨大咖站台，則是邀請里長、市議員一同大合體，希望大家同心協力、相互合作，才能贏得這次的選戰。

對於為何選在雙十國慶舉辦競總成立大會？侯辦執行長張其強表示，沒有什麼特定的時間安排，這幾天都還在趕工，像是青年基地，因為是選辦同仁自己動手做，連今天都還在忙著自己貼地板，預計這一兩天可以完成，那剛好靠近板橋雙十路，想想，就挑在雙十國慶這天入厝，國恩嘉慶。

張其強也強調，其實就是簡單的入厝，歡迎大家的幫忙，更要謝謝附近鄰居的體諒，有時敲敲打打吵到鄰居，將來這裡可以讓支持侯友宜的好朋友，有個提供意見、交流的地方，競總離捷運站很近，讓大家可以來這裡，看到新北的進步，並且一起讓新北更進步。

張其強說，比較特別的是，競總後方靠近ubike租借站旁，有一個地方不大，但卻蠻溫馨的「青年基地」，歡迎年輕的朋友騎ubike過來聊天，帶著筆電，來這邊討論，也會有一些簡單，但好玩的親子活動，歡迎附近的新手爸媽，帶著小朋友過來。



