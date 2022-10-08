收復失地驚見海量遺體！534平民魂斷烏東　俄建22酷刑室折磨至死

▲烏克蘭在收復地區發現大量平民遺體，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭最近從俄軍手中奪回被佔領的東北部地區後，在當地發現了500多具平民的屍體和20多個酷刑室，指責俄軍再次在哈爾科夫地區屠殺平民、犯下戰爭罪。

據CNN報導，烏克蘭在東北地區積極收復失地，同時也發現越來越多遺體，他們多數是在過去數月死於砲火和襲擊的平民。截至目前為止，當局已在被佔領的哈爾科夫（Kharkiv）尋獲534具平民遺體，其中有226人是婦女，19名兒童。

當地警方負責人波爾尼沃夫（Serhii Bolnivov）指出，這些遺體有447具是在伊久姆（Izyum）亂葬崗中發現的，過去俄羅斯一直將伊久姆當作向南進攻頓內茨克（Donetsk）地區的基地，因此當地有不少平民無辜喪命。

波爾尼沃夫也透露，當局還在哈爾科夫發現了22多個「酷刑室」，「俄軍在所有被佔領的地區都設立了用來關押平民和戰俘的酷刑室，並在室內對他們施以酷刑。電擊和虐打是最常見的手段，但有部分平民還被拔掉了指甲，甚至被套上防毒面具，不讓他們呼吸」。

波爾尼沃夫表示，他們也接獲投報，聲稱有女性被俄軍性侵，「我們知道這些受害者要為他們被性侵一事舉證並不容易，但我們還是會為他們提出訴訟」。事實上，俄羅斯自開戰以來就一直被指控在烏克蘭嚴重侵犯人權，甚至犯下戰爭罪，但莫斯科否認所有相關指控。