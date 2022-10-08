普丁恐因出兵烏克蘭「賠上性命」！專家：執政22年最大危機

▲國際研究專家認為，俄羅斯總統普丁如果不迅速挽回民心，不但會失去權柄，更可能因此丟了小命。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯軍事進攻烏克蘭已邁入第8個月，然而俄軍卻節節失利，總統普丁9月更下令動員30萬預備役，引起民眾強烈不滿。國際研究教授帕特曼（Robert Patman）分析稱，俄國的戰勢不樂觀，讓普丁本人感到壓力，如今俄軍士氣低迷，普丁很可能會因此失去權柄，甚至「失去性命」，而這也將成為他執政22年來的最大危機。

根據1 News報導，國際研究教授帕特曼直言，「目前俄羅斯軍隊在不斷撤退，令人十分不安，俄軍士氣更是非常低迷。普丁必須迅速鞏固，如果他不這麼做，他可能會失去權力，又或者是因此喪命，風險非常大。」他強調，普丁早就發現自己處於一個非常困難的境地，更為此感到「被羞辱」。

帕特曼表示，「無論是作為俄羅斯總統還是總理，這是普丁執政22年來遇到的最大危機。他清楚知道，烏克蘭東部的戰爭情勢正在多方面地惡化。從9月初開始，烏克蘭軍隊取得驚人的進展，依照目前的局勢，烏軍有可能會取得進一步的優勢。」

▲許多俄羅斯公民在普丁宣布緊急動員令後迅速離境。（圖／路透）



他還提到，「普丁大動作宣稱要併吞烏克蘭，然而實際情況卻與他的言論不同。莫斯科內部也開始出現強烈的不安跡象。」帕特曼認為，如今甚至無法排除俄軍在2022年底前直接撤出烏克蘭的可能性，許多人一開始看到俄烏之間的權力不平衡與國土面積差異，都認為俄羅斯不可能輸了這場戰役，然而實際情況卻是一個大國在面對充滿精良裝備的小國後，戰勢每況愈下。

帕特曼表示，儘管很難預測未來會發生什麼，但根據目前的情勢，優勢仍在烏克蘭人身上，甚至可以預見俄羅斯軍隊崩潰的情況，這對普丁而言，風險非常大，也是他揚言動用核武的原因之一。

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