▲烏軍繳獲至少440輛的俄軍坦克,幾乎成為烏軍主要的裝備來源。(圖/路透)

記者林彥臣/綜合報導

英國國防部7日發布的情報顯示,烏軍自俄軍入侵以來,已經繳獲了至少440輛俄軍坦克、650輛以上的各式裝甲車,烏軍目前所使用的裝備,半數以上來自俄軍。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/zxsxakKNtO



#StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/pwIRUanlAg