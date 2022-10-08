香蕉越彎越好吃？　農糧署推「香蕉知識大闢謠」釋疑

▲農糧署推「香蕉知識大闢謠」提供食用香蕉正確知識。（圖／翻攝自Facebook／農糧署）

記者楊惠琪／台北報導

「香蕉越彎約好吃嗎？」、「香蕉頭尾綠會致癌嗎？」、「香蕉長斑不能吃嗎？」這些網路傳言經常困擾民眾，到底香蕉怎麼吃才健康。隨著近來香蕉價格崩跌，農委會農糧署為了鼓勵民眾多吃蕉，特別推出「香蕉知識大闢謠」澄清網路上關於香蕉的誤解，意外引起討論話題。

農糧署近日在臉書粉專上指出，關於果產水果網路謠言，香蕉可說是最大苦主，舉凡形狀、顏色、營養等，總會被拿來作文章，因而製作「香蕉知識大闢謠」圖卡，提供食用香蕉的正確知識。

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像是「彎的香蕉比較甜嗎？」農糧署解釋，香蕉果是從背地性向上彎曲成長，不同品種、季節、著果位置等，都會影響香蕉形狀，所以不管是彎蕉還是直蕉，風味與營養價值都一樣。





▲農糧署指出彎蕉直蕉風味與營養價值都一樣。（圖／翻攝自Facebook／農糧署）

至於「香蕉頭尾綠會致癌嗎？」、「香蕉長斑不能吃嗎？」農糧署說，蕉農通常會以食用酒精低溫催熟，果實會逐漸由綠轉黃至有斑點共分成7色級，頭尾綠是屬於第5級熟度，至於常溫中頭尾會再轉黃，所以頭綠腳綠不會致癌，褐色斑點越多表示越成熟，這時候就要儘速食用。

農糧署還分享香蕉的儲存妙方，大量香蕉如果一時吃不完，可以先用保鮮膜包裹後，外加報紙或薄布，再放入冰箱冷藏保鮮，約可保持1週果皮顏色不變黑及好風味。





▲農糧署指褐色斑點越多表示越成熟，這時候就要儘速食用。（圖／翻攝自Facebook／農糧署）