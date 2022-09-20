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香蕉價格崩跌僅剩2元！農民含淚賣農糧署載去餵豬　關鍵2原因曝

▲國內香蕉價格目前疲軟 。（圖／蕉農徐英忠提供，下同）

▲香蕉 。（圖／蕉農徐英忠提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

國內香蕉量產致價格下跌，外銷通路又減少，農糧署啟動調減產地青香蕉去化收購計畫，以每公斤5元收購產地青蕉，引起蕉農憂慮，期盼政府出面穩定價格，避免虧損。

據悉，從今年7月中後，因香蕉量產致價格下跌，目前賣相較不好的香蕉僅剩下2至6元，有些盤商甚至直接拒絕收購，賣相較好的上等蕉價格也頂多7至8元間，有的蕉農避免虧損，延緩採收，加上天氣炎熱，生長速度快，市場去化速度有限，致價格下跌。

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▲國內香蕉價格目前疲軟 。（圖／蕉農徐英忠提供，下同）

▲國內香蕉價格目前疲軟 。（圖／蕉農徐英忠提供，下同）

農糧署因此啟動調減產地青香蕉去化收購計畫，鼓勵蕉農先行去除賣相不好的青香蕉，藉此降低產量，穩定價格，如果價格來到每公斤10元，便會結束這項計畫。

縣府農業處配合粒糧署執行這項計畫，(19)日起以每公斤5元收購，在南州、內埔、里港等地的青果合作社、貨運行等，到處可蕉農載香蕉前來銷售後載去餵豬等現象。

但有蕉農表示，產地青蕉收購價格如果每公斤低於10元，可能不敷成本；以往國內青蕉外銷以日本為主，由於日幣慘跌，致銷售情況不如預期，導致國內香蕉產量激增，價格下跌，希望政府想辦法穩住價格，減少蕉農損失。

農糧署則表示，目前除多找外銷拓點，就是鼓勵國人多食用香蕉；並呼籲蕉農，各青果合作社未必每天有收購作業，要繳賣前先電話詢問，以免白跑。

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