採購500萬劑高端「34％銷毀」10億元掰　王必勝：報廢率高是必然

記者鄒鎮宇／綜合報導

疾管署採購高端疫苗共500萬劑，經衛福部證實，高端疫苗11月後將有170萬劑過期，等同於34％的數量要銷毀，以單劑800多元的採購價格計算，將有10幾億元的納稅錢浪費。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝7日表示，疫苗不斷研發升級，舊疫苗的報廢率較高是必然現象。

▲高端報廢率達34%，約10億多元的納稅錢將被報廢。（圖／記者林悅翻攝）



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衛福部長薛瑞元6日應訊時表示，高端截至9月有120萬劑報廢、佔比30%，到11月時還會有50幾萬劑要報廢，全數銷毀最高數量為170萬劑，「差不多就是10幾億報廢掉，國人也都希望衛福部公開透明。」

國民黨立委洪孟楷表示，高端疫苗效期展延3次，等於期限延長了至少12個月，卻還是有三分之一被銷毀，政府花費500億元購買500萬劑，報廢率34％實在非常離譜；此外，高端疫苗的3000名受試者都未進入第3劑追加劑的實驗，衛福部竟以EUA的方式將高端加入第3劑疫苗清單中，根本是把民眾當白老鼠。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）



對此，王必勝回應，剩餘的50萬劑高端疫苗若無人接踵，確實11月會被銷毀，但疫苗採購跟疫情一樣無法預測、無法未卜先知，因此隨著疫苗演進，施打率低的舊疫苗就只能銷毀，報廢率較高是必然的現象。

王必勝以日本舉例，日本購買1億多劑AZ疫苗，但僅施打幾十萬劑，其餘4000多萬劑拿來外援，剩餘的疫苗也只能報廢。

針對高端第3劑追加劑的實驗部分，王必勝表示，高端經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家經過多家醫院的研究結果判斷有效，才開放為追加劑。他強調，高端是次單位蛋白疫苗，因此副作用少、安全性高，把民眾當白老鼠的說法絕對是錯誤認知。

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