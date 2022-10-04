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心意最重要！讓12星座瞬間心動的「小細節」

▲▼盤點讓男生心動的「6句話」。（圖／Unsplash）

▲只要一個小小的細節，就能收買12星座的心。（圖／Unsplash）

生活中心／綜合報導

戀愛中的人，有些時候要的很簡單，重點不在於東西的價格，而是能不能把心意傳達到對方的心裡，《星座好朋友》網站分析，其實只要掌握一些小細節，就能讓12星座瞬間心動。

一個表情你就懂
代表星座：巨蟹座、天秤座、水瓶座

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這組星座非常在乎彼此之間的默契，如果你們很有默契的話，對方一定會深深被你吸引，因為他不用多說什麼，你就可以知道他的想法，甚至他一個眼神，你就知道他的反應，這些不是渾然天成的，而是真的有用心去了解對方，才會知道的小小細節，他們真的非常吃這一套，希望伴侶是了解自己的，甚至他還沒說，你就幫他把所有事情都處理好，他們一定會在心裡感動非常久。

會把最後一口留給他
代表星座：金牛座、處女座、天蠍座

這組星座最在乎的就是「感覺」，希望你把他放在心上，放在一個比自己還重要的位置，那麼他絕對會深深的被你給深深感動，看到好吃的會買給他吃，出去玩也不忘帶一份禮物給他，吃到好吃的也會把最後一口留給他，他要的很簡單，就是被你放在心上的感覺，光是這一點，就可以深深感動他的心了。

當他最好的聽眾
代表星座：雙子座、射手座、雙魚座

這組星座希望另一半可以當他們的「聽眾」，可以聽他說著那些雞毛蒜皮的小事，不會無視他、敷衍他，而是用耐心和細心地去理解他，如此一來，他們一定會被你深深感動，他們需要的是心靈上的相知相惜，因為平常的他們，話匣子開了就停不了，特別是跟自己親密的另一半，他們很期望得到對方的認同和安慰，心靈才會完全被治癒，所以如果你可以在這方面讓他滿足，他們絕對會感動到根本捨不得離開你。

讓身邊的人知道他的存在
代表星座：牡羊座、獅子座、魔羯座

要討好這組星座，就是滿足他的「佔有慾」，他們超級討厭躲躲藏藏的那種戀愛，這樣愛著一個人對他們來說太辛苦，也太沒有安全感，如果你能讓身邊的朋友都知道他的存在，讓所有人知道他是你的另一半，從不避諱也不掩飾，那麼他一定會深深被你感動，因為他要的，就只是見得了光的戀愛。

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