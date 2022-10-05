愛情危機！　6星座年底前恐出軌

▲年底前，巨蟹座可說是桃花朵朵開。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾表示，愛情危機！天蠍座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座、天秤座年底前面臨出軌考驗。

艾菲爾老師4日在臉書說，桃花運人人都愛，但對有伴者來說，已拒絕卻還不斷痴纏的爛桃花，反而令人避之唯恐不及！他公布年底前面臨出軌邊緣的星座男女，如果身邊有朋友上榜，請記得提醒對方把持住自己；另外，單身者上榜則要恭喜你了，會有艷遇降臨喔。

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第四名：獅子座、處女座、天秤座

年底前，獅子座、處女座、天秤座的事業宮位分別進駐冥王星、土星和木星，平時工作事業忙得焦頭爛額，對另一半簡直是分身乏術，聚少離多。

而就在此時，過去曾與你曖昧過的對象或是舊愛，便很可能趁虛而入，鑽縫隙想介入你與伴侶的感情。且對方又懂得抓住曾經與你共處過的回憶，來勾起你心底的懷念，讓這三個星座的心蠢蠢欲動。提醒你要看清楚什麼才是最重要的，免得一時做錯，最後才後悔莫及。

第三名：巨蟹座

年底前，巨蟹座可說是桃花朵朵開，但這對有伴的巨蟹就是場考驗了，因為對方可不管你是否有伴，反正先追求再說。而且對方真的積極又熱情，各種求愛花招百出，還懂得抓住你容易心軟的點，適時在你面前示弱，簡直令你招架不住。

倘若此時，又剛好感情較不順，你便很容易被對方牽著鼻子走。提醒巨蟹要理性思考，該斷則斷，別花費太多心思在不必要的人事物上，反而忽略最珍貴的人了。

▼艾菲爾老師提醒，有伴侶者要好好把持住自己。（示意圖／記者李佳蓉攝）



第二名：雙子座

雙子天生就不太懂得拒絕別人，而在年底前，雙子身邊有可能出現來找你幫忙的異性，對方的懵懂乖巧，令你保護欲大增，加上一來一往的互動下，很容易就不自覺地與他擦出火花，一顆心悄悄地傾向他那邊而不自知。

提醒你既然已經有伴侶了，那還是與其他異性保持該有的微妙距離，別因暫時的鬼迷心竅，而發生不該有的關係。身邊若有這個星座朋友，請你別忘了提醒他把持住！

第一名：天蠍座

年底前，天蠍座的愛情可以說是多采多姿，但受到天王星逆行於「伴侶宮」的影響，這些對象不是只想玩玩的渣男渣女，就是根本不抱任何真心，只想玩弄你的身心。

如果天蠍此時還看不清，便可能掉入愛情騙子所布置的桃花陷阱裡，甚至伴侶更會發覺到你的異常，而找你興師問罪，有可能兩人關係就此產生裂痕。提醒天蠍必須割捨不該有的關係，才不會使原有的愛情受到影響。