　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

愛情危機！　6星座年底前恐出軌

▲▼交往,告白,情侶,結婚,曖昧,劈腿,出軌,小三,外遇。（圖／pixabay）

▲年底前，巨蟹座可說是桃花朵朵開。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾表示，愛情危機！天蠍座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座、天秤座年底前面臨出軌考驗。

艾菲爾老師4日在臉書說，桃花運人人都愛，但對有伴者來說，已拒絕卻還不斷痴纏的爛桃花，反而令人避之唯恐不及！他公布年底前面臨出軌邊緣的星座男女，如果身邊有朋友上榜，請記得提醒對方把持住自己；另外，單身者上榜則要恭喜你了，會有艷遇降臨喔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第四名：獅子座、處女座、天秤座

年底前，獅子座、處女座、天秤座的事業宮位分別進駐冥王星、土星和木星，平時工作事業忙得焦頭爛額，對另一半簡直是分身乏術，聚少離多。

而就在此時，過去曾與你曖昧過的對象或是舊愛，便很可能趁虛而入，鑽縫隙想介入你與伴侶的感情。且對方又懂得抓住曾經與你共處過的回憶，來勾起你心底的懷念，讓這三個星座的心蠢蠢欲動。提醒你要看清楚什麼才是最重要的，免得一時做錯，最後才後悔莫及。

第三名：巨蟹座

年底前，巨蟹座可說是桃花朵朵開，但這對有伴的巨蟹就是場考驗了，因為對方可不管你是否有伴，反正先追求再說。而且對方真的積極又熱情，各種求愛花招百出，還懂得抓住你容易心軟的點，適時在你面前示弱，簡直令你招架不住。

倘若此時，又剛好感情較不順，你便很容易被對方牽著鼻子走。提醒巨蟹要理性思考，該斷則斷，別花費太多心思在不必要的人事物上，反而忽略最珍貴的人了。

▼艾菲爾老師提醒，有伴侶者要好好把持住自己。（示意圖／記者李佳蓉攝）

偷吃被抓,劈腿,出軌。（圖／記者李佳蓉攝）

第二名：雙子座

雙子天生就不太懂得拒絕別人，而在年底前，雙子身邊有可能出現來找你幫忙的異性，對方的懵懂乖巧，令你保護欲大增，加上一來一往的互動下，很容易就不自覺地與他擦出火花，一顆心悄悄地傾向他那邊而不自知。

提醒你既然已經有伴侶了，那還是與其他異性保持該有的微妙距離，別因暫時的鬼迷心竅，而發生不該有的關係。身邊若有這個星座朋友，請你別忘了提醒他把持住！

第一名：天蠍座

年底前，天蠍座的愛情可以說是多采多姿，但受到天王星逆行於「伴侶宮」的影響，這些對象不是只想玩玩的渣男渣女，就是根本不抱任何真心，只想玩弄你的身心。

如果天蠍此時還看不清，便可能掉入愛情騙子所布置的桃花陷阱裡，甚至伴侶更會發覺到你的異常，而找你興師問罪，有可能兩人關係就此產生裂痕。提醒天蠍必須割捨不該有的關係，才不會使原有的愛情受到影響。

►住君悅酒店＋凱菲屋早餐吃到飽才1980元！超狂2日輕旅行，限量30組手刀搶

ET快訊
快訊／國防部長：已調整共軍「第一擊」定義！　飛入領空必反制
彰化「吃人行道」違建火速拆了！　前後對比照曝光
快訊／喜馬拉雅山大雪崩！41人登山隊被活埋已10死　多人下落
快訊／夏克立崩潰又砲黃嘉千！　親揭「不回台真相」
要退場私立高中職可能更多！　超過20間學校
南韓射彈嗆北韓卻「掉回基地」　大爆炸畫面曝！居民驚：開戰了？
快訊／柯文哲聞防疫成績大嗆「去死吧」　陳時中反擊了
錢薇娟錄《全明星》發飆大罵！　「愈來愈難帶」發火內幕曝
快訊／高向鵬離世！腦缺氧4個月一度好轉　能睜眼無法說話

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新冠輕症削弱心肺耐力及肌力　物理治療師示範有效居家復健運動

快訊／疫情真正高峰來到？今本土是否破5萬大關　指揮中心14:00說明

愛情危機！　6星座年底前恐出軌

要退場私立高中職可能更多！　國教署長估：逾20所達專輔學校標準

女大生施打疫苗引發嚴重藥物疹　免疫抑制劑合併類固醇成功治療

新北圓夢基金助攻　單親新住民之女如願考取台科大建築系

這款APP能「倒數地震抵達時間」　氣象局曝「震前先響警報」可行性

林智堅論文雙殺後再提訴願　教長：進行客觀公正審議

快訊／高雄「這一區」一早又停電　台電曝原因：高壓電纜故障

今早變天下雨！「秋潮」來了　最新衛星照曝

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

暖心！阿嬤回收物掉整街　9高中生雙手抱滿默默幫忙

柯佳嬿被敲碗上《玩很大》超疑惑　韓國得獎..笑「粉絲哪有許光漢多」

轎車起步直撞孔洞上工人！　女駕駛聽「壓到人」急倒車

謝忻.小甜甜閨蜜情不再？　兩人並坐幾乎「全程零互動」

新冠輕症削弱心肺耐力及肌力　物理治療師示範有效居家復健運動

快訊／疫情真正高峰來到？今本土是否破5萬大關　指揮中心14:00說明

愛情危機！　6星座年底前恐出軌

要退場私立高中職可能更多！　國教署長估：逾20所達專輔學校標準

女大生施打疫苗引發嚴重藥物疹　免疫抑制劑合併類固醇成功治療

新北圓夢基金助攻　單親新住民之女如願考取台科大建築系

這款APP能「倒數地震抵達時間」　氣象局曝「震前先響警報」可行性

林智堅論文雙殺後再提訴願　教長：進行客觀公正審議

快訊／高雄「這一區」一早又停電　台電曝原因：高壓電纜故障

今早變天下雨！「秋潮」來了　最新衛星照曝

雙十小確幸！超商「大杯美式26元、拿鐵34元」　零食飲料最低5折

天母狼醫強拉女工讀生手摸下體　噁喊：好想把妳脫光...下場出爐

影／差一點就完美！小改款Nissan Kicks試駕體驗　安全有感進化

快訊／女子突墜落板橋光復橋　小貨車駕駛嚇壞報警…無呼吸送醫

蕭亞軒現身巴黎「五官又變了」驚人近照曝光！　撐拐杖腳傷硬撐全被拍

新冠輕症削弱心肺耐力及肌力　物理治療師示範有效居家復健運動

快訊／修正共軍「第一擊」定義！　邱國正：只要航空器飛入領空必反制

轎車迴轉按喇叭示警　機車騎士不爽！蛇行阻擋還嗆聲

陳時中自評90分！柯文哲轟「去死」　蔣萬安加碼：真的自我感覺良好

「舀馬桶水當尿」竟驗出嗎啡　傻眼男被白關45天獲賠金額曝

迷你馬新店逆向逛大街　用路人傻眼「急閃讓道」

生活熱門新聞

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

確定了！和春技術學院明年5月10日停辦

今降8度！連假豪雨熱區曝　下波更冷探16℃

快訊／許明杰醉罵芭樂嬤辱警　今晨道歉

小孩打流感疫苗　醫「一臉驚嚇照」吸萬讚

登山女神「約泡」富商討170萬贊助　最新動態曝光

隨手拍「隔壁桌正妹」側顏爆擊他！網一看是大咖女神

台灣這道熱炒！英國妹喊「夭壽好吃」

水逆結束了！5星座谷底翻身　小人全部退散

青旅18禁床照　一柱擎天嚇壞網

出差3個月「女友懷孕了」　他細想崩潰

女業務13招氣瘋同事！無敵血統老闆也沒轍

今本土+49509！　確診分佈曝

更多熱門

相關新聞

傳說中「最難追」星座Top 3

傳說中「最難追」星座Top 3

感情本來就是很捉摸不定的一件事，有人習慣主動，那麼肯定就有人被動到了極致，以下就公開大眾公認「不好追星座」Top 3 ，雖然一開始難接近，不過愛上後超專一，看看你上榜了沒！

12星座10月運勢！金牛胖胖病纏身

12星座10月運勢！金牛胖胖病纏身

12星座瞬間心動的「小細節」

12星座瞬間心動的「小細節」

12星座一周運勢10/3-10/9

12星座一周運勢10/3-10/9

超強旺夫運！「最值得娶回家」3個生肖女

超強旺夫運！「最值得娶回家」3個生肖女

關鍵字：

艾菲爾星座出軌

讀者迴響

熱門新聞

快訊／金曲台語歌手高向鵬過世！

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

許維恩認了「揹山寨名牌包」！認錯：對不起大家

王心凌回台灣了！姊妹私下聚會照曝

確定了！和春技術學院明年5月10日停辦

1歲女寶一直哭鬧…送醫查出癌末腦已遭侵蝕

惡龍張錫銘今出庭　假釋遭拒18次

台中IKEA「有空中花園」　超狂視角歪樓：低調炫富

世界賽聊天室狂刷阿薩斯龍語迷因

登山女神約泡已婚富商「討170萬贊助」　正宮抓姦神器曝光

更多

最夯影音

更多
夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先
調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面