黑白切菜單驚見「天梯」！ 老饕解答：爽脆彈牙超好吃

▲黑白切菜單驚見「天梯」，原來是豬上顎。（圖／翻攝自PTT）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

不少人到麵攤或是小吃店用餐時，總喜歡來一盤黑白切。不過近日有一名網友在黑白切的菜單中，發現一個奇怪的菜名「天梯」，讓他疑惑上網詢問網友，不少老饕解惑，指出「天梯」就是豬的上顎軟骨，吃起來爽脆彈牙，十分美味。

一名網友在PTT以「黑白切要怎麼點才專業？」為題發文，並曬出一張黑白切菜單，表示自己跟同事一起買午餐，突然想吃個黑白切，平時五臟六腑都吃過了，但今天在菜單上看到新玩意，名叫「天梯」，讓他深感疑惑於是詢問「有沒有人吃過？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出不少吃過的老饕留言，「天梯是豬牙齦，要小心碎骨」、「原來是豬牙齦」、「豬心好吃，你怎麼沒點？」、「肝連粉腸豆乾滷蛋海帶」、「竟然沒有生腸」、「有保留原味的大腸」。

其實以前就有網友在《爆廢公社公開版》中詢問過天梯，當時不少老饕表示，「好吃」、「吃起來彈牙脆口，外型一層又一層堆疊，狀似樓梯，故名為天梯」、「含豐富膠質」、「其實是豬的上顎軟骨，不算是牙齦啦」、「好吃的天梯」、「好吃，但要找會處理的店家」。

▲「天梯」是指豬上顎，因外觀層層堆疊狀似樓梯而得名。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社公開版》）

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

►春風110抽衛生紙「1包不到15元」！買一次全家用整年

►毛孩專用 Dr.好骨力「1顆不到7元」！讓愛貓愛犬健康好靈活