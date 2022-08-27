幼稚園兒寄信　收件人地址「注音鬼畫符」！郵差神解密真的送到了

▲幼稚園兒寄信「整封信全注音」，郵差神破解真的送到了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／趙蔡州報導

這是一封充滿溫度的信。高雄一名女網友在臉書分享，兒子小時候就讀幼稚園時，曾寫一封封給父母的感謝信寄回家，信上的收件人及地址全都是注音，厲害的是郵差竟成功把信送到，讓她忍不住笑說「郵差當年收到這一批信件，臉上應該是無限的白眼」、「這封信，身為阿母的我，會繼續存留！」

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，她最近整理物品時，意外找到了一封信，讓她忍不住笑了出來，接著解釋這一封信其實是兒子就讀幼稚園時，老師給出的一份功課，讓孩子寫一封信感謝爸爸媽媽，而且還要把信寄回家，是一個不錯體驗。

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照片可以看見，收件地址寫著「ㄍㄠㄕㄍㄤㄕㄢㄑㄩ」，不論收件人、地址全部都是用注音，讓原PO笑說，郵差當年收到這一批信件，臉上應該是無限的冏跟白眼，「郵差拼完後，還在旁邊寫上國字，應該怕送信時又要拼一次」、「如今一晃眼小少爺要升高二了，這封信，身為阿母的我，會繼續存留！」

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「幸福的記憶」、「完全看不懂，給郵差一個讚，順便加薪了啦」、「郵差想問，這是哪一間幼稚園出的主意」、「將來他結婚時一定要在電視上播出來」、「真的好感動，謝謝郵差先生」。

照片還釣出一名自稱有17年郵差資歷的網友說，「其實我們很歡迎這種手寫有溫度的信件」、「拼注音沒什麼，至少是學過拿手的，比起現在國外網購留英文地址的簡單多了」。

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