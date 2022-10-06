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去化垃圾有譜！花蓮透過台泥氣化技術處理　搶明年6月試營運

▲▼工程建築物基礎鋼構已定位，正進行土建細部作業、氣化處理系統設置及建築物各樓層結構板施工，全力趕工中。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼工程建築物基礎鋼構已定位，正進行土建細部作業、氣化處理系統設置及建築物各樓層結構板施工，全力趕工中。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

宜蘭利澤焚化廠單日協助處理量降為30公噸，導致花蓮縣無法去化生活垃圾，只能暫置掩埋場，目前暫置量為16471公噸，花蓮縣環境保護局自2000年起，向中央爭取經費執行垃圾分選前處理打包計畫，增加花蓮縣垃圾堆置效能及降低垃圾貯存對環境的不良影響，目前已打包51153公噸，盼能減少花蓮縣堆置垃圾之二次污染。

花蓮縣因缺乏生活垃圾的處理設施，生活垃圾係委託宜蘭利澤焚化爐協助處理，花蓮縣日平均生活垃圾產量168公噸，因近年來宜蘭利澤焚化廠處理效能有限，經常歲修，加上需活化該縣市之掩埋場，故限縮花蓮垃圾代燒量。

為解決花蓮縣長久因無生活垃圾自主處理設施問題，縣政府於2000年度依促進民間參與公共建設法推動水泥窯協同處理廢棄物民間自提BOO案，結果由台灣水泥股份有限公司取得最優申請人並與花蓮縣簽訂契約，開啟解決生活垃圾處理問題之鑰，未來將透過氣化技術處理廢棄物所產生之合成氣，可直接作為原有水泥製程之旋窯替代燃料，故本案實為循環經濟體現的標竿。

▲▼工程建築物基礎鋼構已定位，正進行土建細部作業、氣化處理系統設置及建築物各樓層結構板施工，全力趕工中。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

本案於2000年12月18日核定環差通過後，在契約期間遭遇全球性嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響發生缺工缺料問題，導致本案動土施工後興建進度延宕影響整體興建期程；台泥公司表示未來將結合DAKA園區，共同打造DAKA再生資源利用中心，投資費用由原興建氣化處理系統之新台幣6億元，擴大增加建設整體DAKA園區投資金額至47億元。

環保局說明，目前本案建築物基礎鋼構已定位，現正進行土建細部作業、氣化處理系統設置及建築物各樓層結構板施工，並於天候和安全條件允許下全力趕工作業中；另環保局已依本案契約規定與台泥公司辦理契約變更作業，因考量花蓮縣垃圾無去處的問題且利澤焚化廠處理代燒量減少，本案預計於2023年6月進行氣化處理系統試運轉，緩解花蓮縣生活垃圾去化處理，環保局將持續戮力解決花蓮生活垃圾問題。

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