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大陸 大陸焦點 特派現場

28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵：怎麼可以這樣喝

28歲男子每天一杯牛奶，卻因此讓他得了肝癌。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲男子每天喝一杯牛奶，卻因此讓他得了肝癌。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

大陸一名來自農村的28歲男子小剛，在一間網路公司上班，經常性工作到深夜，結果近期突然覺得手腳無力，因此到了醫院檢查，醫生發現他不斷腹瀉且瞳孔泛黃，抽血後才發現他是肝癌初期，一問他的飲食習慣後，發現和他早上喝牛奶有很大的關連。

據《搜狐網》報導，28歲的小剛年輕平時身體也健康，卻被診斷出肝癌初期，讓他十分吃驚，醫師問診後才發現他每天早上都會喝一杯牛奶，而這樣看似正常且健康的飲食習慣，卻成了罹患肝病的主因。

原來是小剛平常訂購的新鮮牛奶（生乳），只要喝不完他都會冰進冰箱，想到就拿出來喝，而這樣的新鮮牛奶沒有經過高溫殺菌加工處理，保存時間相當短，加上他當成一般經過處理的鮮奶一樣存放，也讓生乳產生許多有害的細菌和毒素，如黃麴毒素等，一但被人體吸收，就會對肝臟造成很大的傷害，從而導致癌症的發生。

原來罹患肝癌的原因，問題出在他喝的牛奶當中。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲原來罹患肝癌的原因，問題出在他喝的牛奶當中。（示意圖／翻攝自pixabay）

肝膽科醫師也提醒，肝臟代謝排毒的時間為晚上10點到凌晨3點，因此常熬夜恐會傷肝導致癌症，另外過度飲酒也會造成肝臟損害，平時可以多運動來代謝並促進血液循環，如慢跑、游泳、太極拳都是很好的低強度運動。

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