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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中不搞「人設」了？　他分析近期談話嘆：回到本質但沒人要看

▲民進黨台北市長候選人陳時中北投市場掃街拜票。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中自從投入選舉後爭議不斷，遭批評人設崩壞，而今，民進黨前立委郭正亮分析，從近期陳時中的談話，發現他回到本質比較嚴肅的風格，但「那個嚴肅的風格就是沒有人要看」。

郭正亮說，陳時中的造勢大會上，包括行政院長蘇貞昌還有副總統賴清德都到場，就會發現陳時中的票已經低於民進黨的基本盤，所以綠營才想要去鞏固；而針對近日的防疫攻防，真正最有資格來指責陳時中防疫的是無黨籍台北市長參選人黃珊珊，之前萬華疫情爆發，那兩個禮拜她的努力大家都知道，但選民現在看到的是陳時中自己在那邊吹牛。

郭正亮也說，面對選情，陳時中如今擴大戰線，也開始接受藍營的訪問，他之前也想走偏中間選民的路，想討好年輕人，結果最後適得其反，然後還有媒體人周玉蔻的事情，如今剩下兩個月，他回歸本質，只是那樣的風格沒人想看。

陳時中參選後多次爆發社群危機，先是發文角色不一，一下自稱「我」，一下卻又用第三人稱叫自己「陳時中」，讓不少網友向小編抱怨不舒服；後續陳時中端出市政藍圖，為了宣傳公廁政見，臉書同步上傳影片，卻引來批評「偷窺」；而想想拉近與選民距離，PO出滷肉飯宵夜文，卻被抓包盜圖。

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