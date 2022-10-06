影／陳時中自豪「眼睛小但解析度高」　自煮義大利麵畫面曝

記者呂晏慈／台北報導

民進黨網路實境節目「一碗麵的時間」6日上架最新一集，台北市長參選人陳時中應邀製作「焗烤時蔬義大利麵」，主持人黃彩玲開玩笑說這是「換彥安吃的便當」，因為大半時間都忙於開會的陳時中，曾讓小兒子誤以為父親最愛開會跟便當，童顏童語要「送便當」作為父親節禮物。料理過程中，陳時中想起兒子曾為看五月天演唱會，前一天晚上「夜排」不睡覺，在廚房裡示範起沒完沒了的「獨門念功」，讓黃彩玲忍不住吐槽「真的很會念」。

▲陳時中煮焗烤時蔬義大利麵。（圖／民進黨提供）

陳時中急忙澄清，「念功」是他與孩子溝通的方式，如同現在他在做社會溝通，絕對不是在聽反駁點或有「我要把你扳倒」的心態，而是透過對話不斷找出共識、尋求合作，最後一起成功。而現在當上阿公的他，也誠心推薦每位父母「一輩子一定要跟孩子打一次枕頭戰」，這是促進家庭和樂非常重要的妙招。但身為父親，兩個孩子卻都曾被他顧到「斷手斷腳」，小兒子在學校爬玩立體方格時墜落，手骨斷裂；大兒子滑雪摔破半月板，開了三次刀才復原，雖然長大成了骨科醫師，「以後骨折你自己接」成為家中趣談，但陳時中直言，養育孩子真的大不易。

陳時中分享，他總會提醒孩子「做一個對社會有用的人」，而這也是他投入公共事務數十年來的不變初心。他說，這次競選口號「把事做好」聽來簡單，但能做好卻力量很大；他提到，台北市政府有八萬名充沛人力，有心就沒有做不到的事，因此他說他上任以後，最想先做的兩件事，一、重整組織架構，二、寫一封信給全體公務員，盼能重振公務員士氣，讓大家都能發揮專業替市民服務，合作帶領台北市向前。

工作忙碌的陳時中，說自己靠「超強睡功」來充電，「最高紀錄」是搭公車時，站起來按完下車鈴、走到門口準備下車，就這樣站到睡著，然後被載到很遠的地方去。他自豪，自己雖然眼睛小，但視力驚人「解析度超高」，搭公車時對面報紙的字都能看得一清二楚；而被問到，若能休息一天想做什麼，他先回道「一天太久了，半天就夠了」，再補充最想去東北角看海看浪、洗刷心靈，承認自己是個工作狂。

此外，黃彩玲也好奇，陳時中曾任台北市牙醫師公會、中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長，努力推動口腔衛生、翻轉牙醫地位，也在擔任衛生署副署長期間，推動健保改革，對踏入公職並不陌生，為何2016年一度拒絕入閣？陳時中笑回，因為當時自覺「已經老了」，可前副總統陳建仁一句「國家需要你，你不答應就不夠意思」的勸說，讓他又決定扛起衛福部長的重責大任。他說，看到今天長照從「落日產業」變「希望產業」，經費從一年50億到現在650億，不只讓從業人員有希望、有動力把事情做好，政府也能事半功倍，他非常高興。

「她可能覺得我做得還不錯！」陳時中提到太太一臉羞澀，當時人在日本的太太，即便不知道入閣邀請，卻心電感應般傳來「你想做就去做」的訊息，讓陳時中甜蜜放閃「知我者莫若妻」。黃彩玲問到，對太太是否一見鍾情？陳時中停頓3秒後才回話，讓全場都替他捏把冷汗，但他又略帶得意地說，太太是家人介紹的，第一次見面就被她的氣質「煞到」，所以很認真追求，大概半年就訂婚了，雖然太太抱怨他總是把時間花在別人身上，但兩人從來沒有為此吵過架。