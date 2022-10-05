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北市建商遭開3槍愛妻揮包護夫　疑土方工程惹殺機...槍手說法曝

記者張君豪／台北報導

台北市文山區興隆路二段興隆國小旁，5日下午1時59分發生一起槍擊案件，根據被害人妻子報案向警方表示，當時先生林男（47歲）與她正準備要到路旁開車，遭到一名槍手持槍從背後開槍射擊。警方調查，槍手連開3槍，均打中林男左右大腿，林不支倒地送醫，槍手攜槍逃離現場後，不久就到興隆派出所投案。

▲邱姓槍手近距離射擊建商，建商妻子王女揮舞包包驅趕相當勇敢。（圖／記者張君豪翻攝）

▲邱姓槍手近距離射擊建商，建商妻子王女揮舞包包驅趕，相當勇敢。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

據了解，林姓被害人是某土地開發公司、營建工程公司負責人，手握多件建案開發、土方運輸工程，也曾有轉包廢土傾倒糾紛被傳喚約談過；警方調查，邱姓槍手犯案後立刻攜槍彈到最近的興隆路派出所投案，辯稱是因為幫朋友出氣才會開槍教訓林男。

▲邱姓槍手近距離射擊建商，建商妻子王女揮舞包包驅趕相當勇敢。（圖／記者張君豪翻攝）

當時林男妻子看到槍手開槍，不但未倉皇逃離，反而護夫心切，持肩背包上前揮舞阻止槍手繼續開槍行兇。槍手投案後，文山二警方調查，發現邱男並無幫派註記資料，也無開槍相關前科，僅有擔任詐騙車手、話務手的相關犯罪紀錄；另外邱男開槍行兇前，曾搭計程車到場勘查現場，之後再搭計程車到場蹲點埋伏，犯案過程就是典型的黑幫買兇開槍示威模式。

▲邱姓槍手近距離射擊建商，建商妻子王女揮舞包包驅趕相當勇敢。（圖／記者張君豪翻攝）

▲邱姓槍手所持為P80公司槍身零件改造克拉克手槍，做工相當精良。（圖／記者張君豪翻攝）

邱男攜帶手槍及8發子彈到場，等到林姓建商偕妻下樓開車，接近自己的保時捷Panamera轎跑車時，近距離從背後連開3槍，子彈擊中邱男左右大腿，所幸經送醫後並無生命危險。邱男開槍警告意味濃厚，警方初步研判這起槍擊案，應與林男承包的建地土方工程糾紛有關。

邱男到場否認上情，辯稱槍枝是朋友寄放，他「為了幫朋友出口氣」才會攜槍行兇。經過鑑識人員初步檢視，這把外觀酷似克拉克制式手槍的改造槍枝，使用國外知名手槍零件大廠Polymer80（簡稱P80）的下槍身改造、結合台灣金屬操作槍，做工、性能都相當優良，警方正釐清槍手槍擊前的犯案動線，以及是否有其他共犯涉案。

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