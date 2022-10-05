幕後／蔡其昌喊「縣區人做市長」能催熱情？　輔選人士曝勝選關鍵

▲身兼黨主席的總統蔡英文今天南下拉抬蔡其昌聲勢。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台中報導

台中市長選舉倒數52天，民進黨台中市長參選人蔡其昌強打「換台中縣人當市長」訴求，近日已經舉辦4場千人大型造勢活動，預計到11月底投票日前，還要舉辦23場活動，預計將走遍原縣區的21個行政區。一名輔選幹部透露，蔡其昌面對台中市長盧秀燕的執政優勢，維持「不放棄」的狀態，過去數月勤走基層，未來50天的重點則會放在炒熱選情；地方人士也不諱言，原縣區人口比原市區人口多，但台中市升格後，城鄉落差加劇，有相對剝奪感，此訴求頗能回應縣區民眾期盼。

蔡其昌近日喊出「換台中縣人當市長」的政見，打算串聯原縣區的山城、海線與屯區反攻市區，回顧過去選舉狀況，縣市情節常成為各陣營攻防的焦點，例如2010年代表民進黨參選的蘇嘉全鎖定台中縣，深耕各農漁鄉鎮，最後只輸尋求連任的胡志強3萬票；2014年前市長林佳龍在選舉期間，也曾提出縣區遭到「邊緣化」的議題；2018年市長盧秀燕則將競選總部設在原縣區的大里，還強調自己是「烏日媳婦」，最後終止林佳龍的連任之路。

地方人士表示，台中升格後，原縣區與原市區的城鄉落差加劇，縣區民眾常有種相對剝奪感，認為「為什麼縣長都是市區人在當？」蔡其昌此次積極鞏固原縣區支持，「換台中縣人當市長」的訴求聽在原縣區居民耳中，頗能引發共鳴。

另一輔選幹部補充，蔡其昌在過去數個月來勤走基層，但是因為選情冷，外界鮮少關注他在做什麼，目前他維持不放棄的狀態，面對選舉投票日倒數50多天，能不能炒熱選情，將會是勝選關鍵，其中最近一個觀察指標就是，本週末將在南屯區舉辦「台中踹共：發生祭」音樂祭，盼可吸引年輕選民、支持者參與。

對於台中市選情，蔡其昌競選總部的發言人陳世凱表示，在現任8席立委中，民進黨籍加上無黨籍立委黃國書共佔6席，顯示組織上不會輸給國民黨，蔡其昌在今年7、8月已經舉辦50場約200至300人規模的地方市政說明會，9月開始，已經舉辦4場千人以上的大型造勢，例如9月16日在豐原舉行首場造勢與民進黨主席、總統蔡英文合體；隔日在北屯舉行第二場造勢邀請副總統賴清德；10月3日回防大甲舉辦造勢，邀請賴清德、行政院長蘇貞昌與會，「幾乎場場爆滿」。

陳世凱預告，在11月底選舉投票日之前，蔡其昌總共還會舉辦23場活動，形同每週末都會有活動，幾乎每兩天就一場造勢活動，且對於幅員遼闊的原縣區，不管距離多遠，都要至少舉行一場大型活動，可望藉此激發民眾的動能和熱情。