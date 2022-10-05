B1地下室竄濃煙顧客驚逃　高雄大遠百宣布：今日暫停營業

記者賴文萱、吳奕靖、許展溢／高雄報導

高雄苓雅區三多四路的大遠百百貨公司，5日下午1點36分一樓傳出火警，消防局出動14車32人前往搶救，所幸到達現場時員工已自行撲滅，無人傷亡。高雄大遠百發聲明表示，已排除上述狀況，今日高雄大遠百停止營業，繼續檢查工作，待安全無虞再進行營業。

▲高雄大遠百5日下午傳出火警。（圖／讀者提供）

▲▼高雄大遠百火警，現場都是濃煙。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據現場曝光的畫面，當時大遠百1樓濃煙瀰漫，工作人員緊急協助民眾進行疏散，外圍擠滿大批人潮。有現場民眾表示，當時沒有警報聲，也沒看到明火，但裡面煙很大、都是濃煙，聽工作人員說是1樓變電箱失火。

高雄大遠百發出聲明表示，今日下午1點33分，在B1地下室發現煙霧立即啟動緊急應變機制，各分組人員依照消防避難程序，立即引導顧客及同仁離開館內。消防隊協助後已排除上述狀況，今日高雄大遠百停止營業，繼續檢查工作，待安全無虞再進行營業。

▲▼高雄大遠百火警，逛街民眾緊急被疏散。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外，這起火警也影響到高雄捷運，隧道內及車站有煙霧。高雄捷運表示，經了解是大遠百2號出入口有設備疑似冒出濃煙，警消已趕往現場，第一部列車受到煙霧影響，於獅甲站清車後收回機廠，車上旅客安全無虞改搭下一部列車。

後續車站配合警消關閉一、二號出入口，車站已開啟相關排煙設備，目前車站正常營運。

▲▼消防到場，員工已自行撲滅。（圖／讀者提供）

