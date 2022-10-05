好市多這款高山茶竟混充越南茶　台灣茶比例僅1／10！業者下場曝

▲茶葉示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

台北市衛生局去年到好市多賣場稽查熱賣的「杉林溪高山烏龍茶」時，驗出有「境外茶」的成分，檢、警向上追緝後發現，南投縣許姓茶農將越南茶、台灣茶以10比1的比例混充，不法獲利超過11萬元，高雄地檢署偵查時，許姓茶農坦承因台灣茶葉產量不足短缺，才會混摻境外茶，檢方考量他已經認罪，且配合銷毀境外茶葉，偵結後給予緩起訴1年處分，並要求許男支付公庫70萬元。

檢方指出，許男是南投縣知名製茶廠的負責人，下游經銷商「喬本德」與許男簽訂供貨契約後，由許男生產「杉林溪高山烏龍茶」，給好市多賣場銷售。

▲茶葉示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

去年9月23日，台北市衛生局人員到好市多抽驗茶葉，結果外包裝為「杉林溪高山烏龍茶」的茶葉，經農委會化驗判定為「境外茶」，而且1台斤裝的高山茶，內容物僅10分之1是台灣茶葉，以每台斤許男可獲利72元計算，估算許男不法獲利約11萬元。

許男則向檢、警坦承，去年4月間因台灣茶葉來源短缺，他擔心無法交貨給喬本德，所以私自以1530台斤的越南茶與150台斤的台灣茶葉混充，比例大約是10比1，包裝後銷售至好市多賣場。

負責銷售許男茶葉的喬本德事後對許男提告詐欺取財、食安法，高雄地檢署偵辦時，許男坦承以境外茶混充台茶出售，檢方考量許男無前科，且犯案後坦承犯行，並配合衛生局銷毀越南茶葉，今（5）日偵結後給予緩起訴處分，為期1年，並要求許男支付公庫70萬元。