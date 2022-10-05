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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／陳其邁喜好度達45.3%　25.1%選民討厭他

▲高雄市長陳其邁出席《今周刊》台灣大未來高峰會。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市長陳其邁。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

年底高雄市長選戰，根據《ETtoday新聞雲》最新調查顯示，陳其邁仍以53.9%的支持度穩坐第一，而喜好度方面，陳其邁獲45.3%，是這次投入高雄市長大選的4人之中，最受高雄市民喜愛的參選人；至於討厭度則達25.1%，其中非常討厭14.7%、有點討厭10.4%。

▲▼ETtoday高雄市長最新民調。（圖／《ETtoday新聞雲》）

▲高雄市長最新民調。（圖／《ETtoday新聞雲》，下同）

高雄市長選戰除了民進黨尋求連任的陳其邁、國民黨參選人柯志恩，還有無黨籍的曾尹儷與鄭宇翔，共4人登記參選。《ETtoday新聞雲》調查結果顯示，陳其邁支持度53.9%、柯志恩支持度31.3%、曾尹儷支持度1.6%、鄭宇翔支持度0.9%。相較前次（2022年7月）調查，藍綠兩強陳其邁支持度略為下滑1.7%、柯志恩支持度提升4.7%，儘管陳其邁與柯志恩支持度差距由前次29.0個百分點縮減為本次22.6個百分點，但依舊有明顯差距。

在喜好感覺上，高雄市民對陳其邁的喜好度為45.3%（非常喜歡26.1%、有點喜歡19.2%）、討厭度為25.1%（非常討厭14.7%、有點討厭10.4%）；對柯志恩的喜好度為30.9%（非常喜歡17.1%、有點喜歡13.8%）、討厭度則為18.0%（非常討厭8.9%、有點討厭9.1%）；至於曾任黃俊英、楊秋興競選高雄市長發言人的曾尹儷與政治素人鄭宇翔兩人，「不喜歡也不討厭」的評價占比均達九成以上。

▲▼ETtoday高雄市長最新民調。（圖／《ETtoday新聞雲》）

至於施政滿意度方面，62.1%高雄市民對現任市長陳其邁的施政表現感到滿意（非常滿意24.5%、還算滿意37.6%）；另有31.7%高雄市民對陳其邁施政表現感到不滿意（非常不滿意12.7%、不太滿意19.0%）。

另外，65.1%高雄市民對於住在高雄市感到幸福（非常幸福22.3%、還算幸福42.8%）；另有29.7%高雄市民認為不幸福（非常不幸福8.6%、不太幸福21.1%）。

▲▼ETtoday高雄市長最新民調。（圖／《ETtoday新聞雲》）

本次民調由《ETtoday新聞雲》負責問卷設計、樣本抽樣、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2022年9月28日至9月30日，以《ETtoday新聞雲》自建會員資料庫內，已貼標戶籍為高雄市各行政區且年滿20歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「等比分層隨機抽樣」，調查共發出45,000通簡訊通知，回收有效樣本數1,143份，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.9%，母群體參數是依據高雄市民眾性別、戶籍、年齡最新人口統計資料（111年8月底），與2021年12月民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致，整體樣本即具有代表性。

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