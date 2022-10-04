2億像素、19分鐘充滿電！　小米12T Pro照相手機正式亮相

▲小米今日發布12T Pro。（圖／取自小米發表會）

記者陳俐穎／綜合報導

小米今日舉辦國際發表會，會中宣布最新的手機小米12T系列，此系列共分為兩個型號，包含小米12與小米12T Pro，小米近年來一直致力於影響品質的提升，而此次發布的新機，在相機上更具備 2 億像素，提升影像體驗。

小米表示，Xiaomi 12T Pro 配備專業級 2 億像素OIS超影像系統，在軟硬體結合下與小米自研先進演算法的支援，Xiaomi 12T Pro提升成像清晰度、低光源處理能力和快速對焦。除了2億像素主鏡頭外，也具備1/1.22“大尺寸感光元件，提供以感光元件執行的2倍變焦，拍攝出理想光影的人像攝影。透過大尺寸感光元件模組,以及 2.56μm、8P 的 16 合 1 超像素鏡頭、OIS 和小米夜景模式，即使在極低光源環境中，也能拍出明亮乾淨的照片。

▲新機具備2億像素。（圖／取自小米發表會）

而過去小米十分受歡迎的運動追焦也延續，用戶還能在不失焦的情況下捕捉快速移動的主體和物體，並支援8K影片拍攝，提供新功能Xiaomi ProCut，能夠快速地裁切照片，製造不同視覺效果。

硬體規格上，搭載Qualcomm最旗艦的 Snapdragon® 8+ Gen 1，採用台積電 4nm製程，顯著地提升 CPU 和 GPU 的性能並降低功耗。Xiaomi 12T Pro配備較前一代(Xiaomi 11T Pro)大 65% 的均熱板與提升 125% 導熱材料覆蓋率的散熱系統，在全面提升散熱能力情況下，提供流暢的用戶體驗，並增加電源管理效率。

電量上，Xiaomi 12T Pro配備5,000mAh 大電量電池和支援120W HyperCharge，在螢幕持續開啟時，可以達到 13.5 小時續航力，並在 19 分鐘內充電至 100%。

▲小米12T系列規格。（圖／小米發表會）

目前發表會中，官方宣布售價小米12T Pro為749歐元，折合新台幣約23,500元，而小米12T售價為599歐元，約新台‵幣18,800元，目前也推出三種顏色可以選擇，包含黑色、銀色與藍色，不過台灣小米官方尚未公布售價與實際開賣時間。