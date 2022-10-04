CIA局長：解放軍2027年做好「入侵台灣」準備　衝突風險逐年上升

▲美國CIA局長伯恩斯（William J. Burns）指出，兩岸衝突的風險在近十年逐年增加。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯表示，習近平已經指示解放軍，在2027年前做好武力入侵台灣準備，進入2020年代以後，兩岸發生衝突的風險將逐漸提升。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，在CIA慶祝今年成立75周年之際，情報界正密切關注烏克蘭戰爭，不過局長伯恩斯（William Burns）必須擔心的，不僅僅是烏克蘭戰場上發生的事情，還包括其他國內與國際事件

伯恩斯指出，在2月戰爭開始前，普丁站在習近平旁邊，一起宣布友誼沒有界限，「嗯，事實證明，這種友誼是有界限的」。

▲伯恩斯認為，事實證明俄中的友誼有界限。（圖／路透）



伯恩斯說，中國在衝突中對俄羅斯的支持有些沉默，甚至沒有提供普丁可能希望的那種軍事支持，儘管如此，「普丁仍然對自己的判斷充滿信心」。

伯恩斯進一步指出，「習近平正像鷹一般，關注烏克蘭所發生的事情，我認為俄軍的糟糕表現，在一定程度上讓他清醒了」。

伯恩斯說，習近平時至今日還是認為，堅定致力於統一的目標，也就是達成控制台灣的目的，不過他更傾向於採用其他手段來實現這個目標，而非透過武力。

不過伯恩斯也強調，習近平也指示解放軍，要在2027年之前，做好入侵台灣的準備，「因此，至少在我們看來，現實情況是，在這十年內，潛在衝突的風險逐漸上升。」

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