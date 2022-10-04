　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

CIA局長：解放軍2027年做好「入侵台灣」準備　衝突風險逐年上升

▲▼美國CIA局長伯恩斯（William J. Burns）。（圖／路透）

▲美國CIA局長伯恩斯（William J. Burns）指出，兩岸衝突的風險在近十年逐年增加。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯表示，習近平已經指示解放軍，在2027年前做好武力入侵台灣準備，進入2020年代以後，兩岸發生衝突的風險將逐漸提升。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，在CIA慶祝今年成立75周年之際，情報界正密切關注烏克蘭戰爭，不過局長伯恩斯（William Burns）必須擔心的，不僅僅是烏克蘭戰場上發生的事情，還包括其他國內與國際事件

伯恩斯指出，在2月戰爭開始前，普丁站在習近平旁邊，一起宣布友誼沒有界限，「嗯，事實證明，這種友誼是有界限的」。

▲俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲伯恩斯認為，事實證明俄中的友誼有界限。（圖／路透）

伯恩斯說，中國在衝突中對俄羅斯的支持有些沉默，甚至沒有提供普丁可能希望的那種軍事支持，儘管如此，「普丁仍然對自己的判斷充滿信心」。

伯恩斯進一步指出，「習近平正像鷹一般，關注烏克蘭所發生的事情，我認為俄軍的糟糕表現，在一定程度上讓他清醒了」。

伯恩斯說，習近平時至今日還是認為，堅定致力於統一的目標，也就是達成控制台灣的目的，不過他更傾向於採用其他手段來實現這個目標，而非透過武力。

不過伯恩斯也強調，習近平也指示解放軍，要在2027年之前，做好入侵台灣的準備，「因此，至少在我們看來，現實情況是，在這十年內，潛在衝突的風險逐漸上升。」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►住君悅酒店＋凱菲屋早餐吃到飽才1980元！超狂2日輕旅行，限量30組手刀搶

ET快訊
許維恩爆山寨包風波！晚間再發聲：好的壞的都要接受
兆豐銀遭美國重罰57億轉求償　二審逆轉判蔡友才須賠5千萬
劉雨柔失婚7天「破尺度解放半球」上下都露！火辣照瘋傳
「潰瘍性結腸炎」一樣會血便！醫曝5大警訊：恐變腸癌
快訊／美股開盤「道瓊大漲400點」　延續昨日反彈漲勢
北市女下水30分鐘　鄰居驚覺「姿勢怪怪的」猛力拉起嚇壞
雷／《黃金歲月》334集大結局！2反派領便當
百萬YTR曬30歲生日照　阿滴認證「神似太妍」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

CIA局長：解放軍2027年做好「入侵台灣」準備　衝突風險逐年上升

政策髮夾彎　英國新首相特拉斯信譽受挑戰

強烈對比！女王駕崩威廉秒獲「祕密遺產」　哈利梅根沒份淒涼搬家

澤倫斯基簽署法令：排除與普丁談判　與俄對話只能跟另一個總統

脫離王室不開心！他曝哈利「散發悲慘氣息」　步上溫莎公爵後塵

丹麥女王道歉了！拔4王孫頭銜被炎上　坦承沒料到「反應這麼大」

尹錫悅沒風度！不爽被高中生畫成小火車諷刺　政府竟警告收回贊助

快訊／諾貝爾物理學獎出爐　法美奧3學者「量子研究」共獲殊榮

辣妹「側乳當街炸開」太誘人！大媽凍未條飆罵：給我把衣服穿好

反制北韓！美韓8架戰機升空　南韓出動F-15K發射2枚炸彈

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

2歲弟拿玩具箱狂砸電視　越丟越起勁→黑頻畫面

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

謝京穎與許仁杰爆不倫戀首露面　未向正宮道歉「我不覺得我有做不對」

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

男吃冰嘴裡疑似有異物 竟是門牙掉落眾人笑翻

駕照已註銷！91歲翁失控倒車　6人被撞「母攜獨子逛街慘死」

眼鏡弟快篩崩潰哀號！　回媽：嘟妳自己啦我愛妳

CIA局長：解放軍2027年做好「入侵台灣」準備　衝突風險逐年上升

政策髮夾彎　英國新首相特拉斯信譽受挑戰

強烈對比！女王駕崩威廉秒獲「祕密遺產」　哈利梅根沒份淒涼搬家

澤倫斯基簽署法令：排除與普丁談判　與俄對話只能跟另一個總統

脫離王室不開心！他曝哈利「散發悲慘氣息」　步上溫莎公爵後塵

丹麥女王道歉了！拔4王孫頭銜被炎上　坦承沒料到「反應這麼大」

尹錫悅沒風度！不爽被高中生畫成小火車諷刺　政府竟警告收回贊助

快訊／諾貝爾物理學獎出爐　法美奧3學者「量子研究」共獲殊榮

辣妹「側乳當街炸開」太誘人！大媽凍未條飆罵：給我把衣服穿好

反制北韓！美韓8架戰機升空　南韓出動F-15K發射2枚炸彈

法國巴黎等7座城市抗議卡達世界盃　不會在大螢幕播放賽事

「睡美人」靠睡覺忘卻家暴傷痛！陳漢典挺全聯零錢捐助家暴童

兄弟幫忙？葉總說管自己就好　布里悍好投：蔣少宏功不可沒

解封前味蕾嚐鮮秒飛日本　SOGO京都展目標業績年增一成三

許維恩爆山寨包風波　照片洩心聲「好的壞的都要接受」再發聲

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」　乘客嚇哭11人下車勸架

女業務「擺爛13招」氣瘋同事！無敵血統老闆也沒轍　她嘆：要離職嗎

14歲弟每天早上「畫地圖」！醫揭夢遺正常次數　出現3症狀快就醫

諾貝爾物理獎得主曾到台大演講　啟動量子科技發展「讓電腦變快」

藥華藥與AOP仲裁案爆紛爭！　金管會：若收到檢舉函將立案查核

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

國際熱門新聞

拔智齒竟喪命　妹子高燒慘死病床上

iPhone 14偵測車禍　警到場發現6人全慘死

女網友約砲開房　男進門驚見她男友也在

快訊／北韓射彈飛越日本上空！　日警報大響

時空旅人？她相隔9年被Google街景捕獲

老公想娶前女友3人行　正宮點頭

辣妹側乳當街炸開！大媽氣炸飆罵：衣服穿好

不捨前妻火辣床照！他求保留法官允許了

哈利叫威廉「別來了」　兄弟關係就此破裂

威廉獲得祕密遺產　哈利梅根沒份淒涼搬家

南韓出動F-15K發射2枚炸彈反制北韓

差60歲！78歲老農娶少女　急拚第一胎

北韓射彈飛越上空！　日本國內迅速反應情況曝

車臣領袖送3兒赴烏前線　老大僅16歲！傳俄已損6萬人

更多熱門

相關新聞

美CDC即起停止發布COVID海外旅遊警示

美CDC即起停止發布COVID海外旅遊警示

面對新冠疫情，世界各國逐步邁向解封、共存。美國疾病控制與預防中心（CDC）3日宣布，由於進行篩檢評估和確診通報的國家越來越少，未來將不再發布COVID-19國外旅遊健康警示。

找朋友對決「誰拔槍更快」　竟順手斃了他

找朋友對決「誰拔槍更快」　竟順手斃了他

夫妻驚醒發現飛機撞進民宅　機上3人全死

夫妻驚醒發現飛機撞進民宅　機上3人全死

蘋果徵才「4大公式」曝！

蘋果徵才「4大公式」曝！

3個月5男被射殺　連環殺手神秘身影曝光

3個月5男被射殺　連環殺手神秘身影曝光

關鍵字：

CIA伯恩斯WilliamBurns北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞「洋蔥圈」睽違4年悄回歸！

確定了！和春技術學院明年5月10日停辦

許維恩認了「揹山寨名牌包」！認錯：對不起大家

接錯管線害病患胃爆裂致死　部桃外包員工下場曝

妻被9旬翁撞死「毀雙腳」　夫求葬儀社修復

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

王子被說「推媽出來道歉」弟弟火大了！

彰化違建「吃掉人行道」　神秘屋主現聲這樣說

萬華男爬窗墜樓亡　女友全程目擊崩潰

黃少谷開計程車「接客到深夜」：我一樣需要生活

隨手拍「隔壁桌正妹」側顏爆擊他！網一看是大咖女神

樓梯間見沒窗1大洞　全場挺建商：不能裝！

她懷孕9個月「每天愛愛還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔

5尺巨蟒躺貓籠！他見愛貓被生吞崩潰

男遭盤查返家拿證件竟墜樓命危！被通緝身分曝

更多

最夯影音

更多
王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...
警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

2歲弟拿玩具箱狂砸電視　越丟越起勁→黑頻畫面

2歲弟拿玩具箱狂砸電視　越丟越起勁→黑頻畫面

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面