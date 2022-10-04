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社會 社會焦點 保障人權

獨／妻遭91歲翁撞死　夫悲慟2因素拒上香...控藥局違規擺攤害命

記者陳以昇、黃宥寧／桃園報導

桃園市龜山區91歲李姓老翁駕駛車輛倒車暴衝，不慎撞上帶兒子逛街的鄧姓女子，鄧女「雙腿全斷」送醫不治。鄧女丈夫稍早向《東森新媒體ETtoday》表示，相驗時，李翁攜妻下跪道歉，又表示頭七想赴靈堂上香，但他考量2因素故婉拒，他難過表示，藥局違法將商品擺放騎樓，妻子才遇難，因此認藥局與死亡結果具有因果關係，未來將提告。

蔡姓丈夫忍痛表示，2日於醫院相驗時，李翁與妻子當場下跪求原諒，但當下他因無法接受妻子離世事實，沒有多理會，中間對方無任何慰問，3日晚上他接到李翁太太電話，對方表示「你老婆頭七是什麼時候，想去捻香」，但蔡先生認為李翁年事已高，萬一身體突然有什麼狀況也不好，再者也擔心親友會受情緒影響，在現場會與對方起衝突，導致場面失控，因此拒絕上香請求，雙方也無談及任何賠償。

▼身穿短褲的91歲李翁，車禍發生下車察看狀況。（圖／家屬提供）

▲▼龜山李翁撞死 。（圖／家屬提供）

他接著哽咽指出，「我太太...很愛漂亮，現在只希望能恢復有雙腳狀態」，鄧女因撞擊力道猛烈，導致雙腳全斷，葬儀社一度無法修復，所幸目前已經有一組修復團隊表示願免費幫忙，也讓蔡先生感到無比欣慰。

蔡先生最後說，他將對美康藥局提告，因為藥局違法將商品放在騎樓上，導致妻兒才會站在那選購，如果藥局沒有用商品占用騎樓，意外就不會發生，認為藥局與妻子死亡結果具有因果關係，因此將提告。

▼藥局違規在人行道隨意擺放商品，導致鄧女攜子挑選時遭李翁狠撞奪命。（圖／家屬提供）

▲▼龜山李翁撞死 。（圖／家屬提供）

由於騎樓屬道路公眾可通行的地方，依道路交通管理處罰條例第3條第1款規定，騎樓仍視作道路的一種，因此藥局於騎樓設攤營業，可依第82條第1項第10款規定，仍屬未經許可在道路擺設攤位的違規行為，警方可依規處行為人或其雇主新台幣1200元以上、2400元以下罰鍰。

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