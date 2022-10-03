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社會 社會焦點 保障人權

謝和弦聲援遭警暴打無辜男　創作歌曲狂諷：別人的阿爸攏死不完

▲▼ 謝和弦 。（圖／記者戴上容攝）

▲謝和弦PO出創作歌曲，歌詞聲援無辜被打的黃姓男子 。（圖／翻攝自謝和弦臉書）

記者戴上容／新北報導

家住新北市三重黃男，日前被警方誤認成通緝犯，遭埋伏在旁的三重警翁、江2警爆打，黃男9月底赴新北地檢按鈴對4名警察提告傷害、妨害自由等罪狀。要選台北市中正萬華區市議員的歌手謝和弦也挺「聲」聲援，在臉書及IG平台PO出創作歌曲「這條歌，寫給三重分局還有侯友宜聽的，哈們」，吸引萬人點讚及熱議。

回顧事件經過，9月20日晚間9點多，三重員警誤認54歲黃男是41歲李姓通緝犯，突然衝出逮捕黃男，黃男嚇壞以為遇到歹徒，迅速將警方過肩摔並壓制在地，其他支援警力見狀趕緊把人拉開，黃男急忙表明身分仍被上手銬腳鐐，頭部還遭多次重擊導致撕裂、耳內出血。

無辜被爆打的黃男9月30日在兒子陪同下，到新北地檢署提告，他說，三重警分局一句道歉都沒有，為了平復心情因此決定到地檢署提告。這些日子都是靠他兒子和律師盡力幫他蒐集證據，錄音檔案可聽到警察一直對他吼三字經，他重聽錄音檔，覺得自己能夠活下來，已經是萬幸了。

新北市警察局回應：電話關懷外，也派員親自前往黃民住家探視慰問計有8次，翁姓員警已於09月29日至三重區調解委員會申請調解，希望取得當事人的諒解。兩位員警已各記過1次並調職處分，所長申誡2次，新北市警局與本分局會持續關懷黃民，並積極協調後續事宜。

▲▼ 遭警報打的黃男 。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 遭警爆打的黃男日前赴新北地檢按鈴提告 。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 遭警報打的黃男 。（圖／記者戴上容攝）

謝和弦聲援歌曲，目前累積萬人點讚、千則網友們留言，「好屌，用音樂回復社會事件」、「用音樂發聲 太好聽了哈們」、「很好聽很寫實」、「又不是所有員警都這樣」、「好聽真有才！」、「唱到我的手起毛球了！讚～」等等。

▲▼ 謝和弦PO出創作歌曲，歌詞聲援無辜被打的黃姓男子 。（圖／翻攝自謝和弦臉書）

▲▼ 謝和弦PO出創作歌曲，歌詞聲援無辜被打的黃姓男子 。（圖／翻攝自謝和弦臉書）

謝和弦創作歌曲，歌詞如下：

感謝三重的流氓警察
把別人的阿爸當作通輯（緝）犯
壓在地上打到不知死活
打到爽才知道抓不對人
感謝看不下去的厝邊隔壁
到底是誰　歸剛在那幹你娘
別人的阿爸　攏死不完啦
連一句拍謝攏不甘願
真正笑死人
真正笑死人
真正笑死人
喔　人民的褓母
笑死人
哈們

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