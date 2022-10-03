新北警處理焦屍後猝死　身障妻靈堂淚崩：署長我要怎麼辦...

▲ 新北警猝死 ，左手萎縮妻子頓失依靠（中），在靈堂崩潰，警政署長黃明昭今赴靈堂上香致意 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重分局警員48歲蘇文明處理完男焦屍案後，身感不適到院搶救後亡，死因為「心因性猝死」（心肌梗塞），認真的蘇員曾因火警中協助救災獲頒楷模獎，警政署長黃明昭今至靈堂上香慰問家屬，蘇妻崩潰痛哭，「我左手因病萎縮，兒子還小，不知未來怎過？」黃明昭承諾，將全力協助爭取最優渥撫卹金，新北警察局也公布遺孀帳戶募款。

三重警分局大同派出所員警蘇文明9月29日凌晨3時許，獲報到忠孝橋下處理62歲男性自焚案後感到暈厥強忍不適。隔日晚間9時許，蘇員再感到胸悶，由友人載到馬偕醫院，路途中昏迷，經緊急搶救，晚間11時46分不治，死因為「心因性猝死」。

黃明昭今日由新北市警察局長黃宗仁及三重分局長陳永昌陪同前往靈堂上香致意，蘇妻哭著感謝署長關心，但也忍不住脫口「我們生活這麼困苦，他(蘇文明)說走就走，兒子還這麼小，怎麼丟下我們兩個，署長我要怎麼辦」，場面相當哀戚。

黃明昭離去前向遺眷家屬深深一鞠躬表達不捨，並承諾將全力協助爭取最優渥撫卹金，並請三重分局分局長陳永昌務必全力協助治喪事宜。

據了解，蘇文明身後留下身障妻子及1名剛上大學的獨子，蘇文明妻子因手受傷萎縮，行動上受限，工作上僅能打零工，像是做手工、彩券行等方式打工貼補家用，獨子目前就讀大一，且蘇文明於去年背負鉅額房貸，家庭頓失經濟依靠，需要各界發揮愛心，共盡最後一分心力，協助遺眷度難關。

新北市警局為照顧遺眷，已發起「警心行動」，希望能為一生奉獻給警察工作的兄弟照顧家人，也公布遺眷帳戶(華南銀行、戶名鄧文雅、帳號162202315012) ，「籲請各界愛心人士慨助。」