快訊／今年疫情高峰在何時？　衛福部長：會在這一兩個禮拜

▲行政院長蘇貞昌、衛福部長薛瑞元。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國內疫情升溫，疫情再次逼近5萬大關，中央流行疫情指揮中心今4日公布國內新增49509例本土個案，是這波BA.5疫情以來的次高紀錄。對於今年疫情高峰在何時，衛福部長薛瑞元表示，據觀察，會在這一兩個禮拜。

國內疫情升溫，國民黨立委曾銘宗質詢時詢問疫情高峰會在何時、未來會不會又一波，對此，薛瑞元表示，據觀察，高峰會在這一兩個禮拜，對於未來疫情是否再起則沒辦法預測，因為不清楚還會不會有變異株出來。

隨著國際疫情趨穩，指揮中心何時退場也成為關注焦點，國民黨立委曾銘宗4日質詢時詢問指揮中心退場條件，對此，衛福部長薛瑞元表示，確診數如果下降到一萬左右、甚至少於一萬時，在重症比例沒有升高的情況下，就是已經流感化，這時候就可以考慮退場了，在年底前可能性不大，明年上半年有機會。

薛瑞元表示，指揮中心退場與否由行政院決定，但目前還是有存在的必要，確診數如果下降到一萬左右、甚至少於一萬時，在重症比例沒有升高的情況下，就是已經流感化，這時候就可以考慮退場了。

對於曾銘宗提問，是否確診數一萬以下指揮中心就會退場，薛瑞元表示，這是判斷的一個標準，當然還是要看重症比例有沒有變化，或是有沒有新的變異株、威脅性如何。

對於指揮中心退場確切時間點，薛瑞元則說明，在年底前可能性不大，明年上半年有機會。