　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／今年疫情高峰在何時？　衛福部長：會在這一兩個禮拜

▲▼行政院長蘇貞昌 衛福部長薛瑞元 112年度中央政府總預算案報告備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌、衛福部長薛瑞元。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國內疫情升溫，疫情再次逼近5萬大關，中央流行疫情指揮中心今4日公布國內新增49509例本土個案，是這波BA.5疫情以來的次高紀錄。對於今年疫情高峰在何時，衛福部長薛瑞元表示，據觀察，會在這一兩個禮拜。

國內疫情升溫，國民黨立委曾銘宗質詢時詢問疫情高峰會在何時、未來會不會又一波，對此，薛瑞元表示，據觀察，高峰會在這一兩個禮拜，對於未來疫情是否再起則沒辦法預測，因為不清楚還會不會有變異株出來。

隨著國際疫情趨穩，指揮中心何時退場也成為關注焦點，國民黨立委曾銘宗4日質詢時詢問指揮中心退場條件，對此，衛福部長薛瑞元表示，確診數如果下降到一萬左右、甚至少於一萬時，在重症比例沒有升高的情況下，就是已經流感化，這時候就可以考慮退場了，在年底前可能性不大，明年上半年有機會。

薛瑞元表示，指揮中心退場與否由行政院決定，但目前還是有存在的必要，確診數如果下降到一萬左右、甚至少於一萬時，在重症比例沒有升高的情況下，就是已經流感化，這時候就可以考慮退場了。

對於曾銘宗提問，是否確診數一萬以下指揮中心就會退場，薛瑞元表示，這是判斷的一個標準，當然還是要看重症比例有沒有變化，或是有沒有新的變異株、威脅性如何。

對於指揮中心退場確切時間點，薛瑞元則說明，在年底前可能性不大，明年上半年有機會。

►住君悅酒店＋凱菲屋早餐吃到飽才1980元！超狂2日輕旅行，限量30組手刀搶

ET快訊
快訊／諾貝爾物理學獎出爐　法美奧3學者「量子力學研究」共獲殊
獨／衰捲立崧涉賣過期品！新農科技怒發聲明：那不是我們的標籤
溫度溜滑梯式下跌！明早掉10°C　大台北整天迎雨
快訊／反制北韓！美韓8架戰機升空　發射2枚JDAM炸彈
快訊／確定了！這間學校明年5月停辦　全體董事改選
快訊／喝手搖飲中100萬　雲端發票中獎清冊出爐
拔智齒喪命！　24歲妹子「全身麻醉」高燒42度慘死病床上
快訊／美CDC即起「停止發布」COVID海外旅遊警示
快訊／電梯突故障急速下墜　1人遭夾慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌指馬政府負債增更多　藍委嗆：若馬英九做很好你不會在這啦！

屏東市長參選人周佳琪端牛肉　重陽敬老金70歲每人1千元

快訊／還侯友宜清白！　游毓蘭獲警大回函：博士報考資格合乎規定

藍委要求發誓沒施壓NCC　蘇貞昌：每次有股東糾紛我就要斬雞頭嗎？

針對金星發出第二封公開信　謝國樑：盼正義彰顯

問多元宇宙是什麼？洪孟楷1句話惹怒蘇貞昌　質詢結束還在互嗆

電子煙氾濫！7.9萬學生淪吸菸族　政府管制加熱菸祭從高課稅

獨／最美輕軌段明通車！她卻驚見「現場還在施工」　捷運局回應了

國民黨轟蔡適應與黑道關係密切　質疑：遲遲不提告難道是默認？

快訊／今年疫情高峰在何時？　衛福部長：會在這一兩個禮拜

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

謝京穎與許仁杰爆不倫戀首露面　未向正宮道歉「我不覺得我有做不對」

2歲弟拿玩具箱狂砸電視　越丟越起勁→黑頻畫面

駕照已註銷！91歲翁失控倒車　6人被撞「母攜獨子逛街慘死」

被移工猛撞...準新娘清醒了　第1句話喊「想爸媽」好揪心

男吃冰嘴裡疑似有異物 竟是門牙掉落眾人笑翻

蘇貞昌指馬政府負債增更多　藍委嗆：若馬英九做很好你不會在這啦！

屏東市長參選人周佳琪端牛肉　重陽敬老金70歲每人1千元

快訊／還侯友宜清白！　游毓蘭獲警大回函：博士報考資格合乎規定

藍委要求發誓沒施壓NCC　蘇貞昌：每次有股東糾紛我就要斬雞頭嗎？

針對金星發出第二封公開信　謝國樑：盼正義彰顯

問多元宇宙是什麼？洪孟楷1句話惹怒蘇貞昌　質詢結束還在互嗆

電子煙氾濫！7.9萬學生淪吸菸族　政府管制加熱菸祭從高課稅

獨／最美輕軌段明通車！她卻驚見「現場還在施工」　捷運局回應了

國民黨轟蔡適應與黑道關係密切　質疑：遲遲不提告難道是默認？

快訊／今年疫情高峰在何時？　衛福部長：會在這一兩個禮拜

聚陽9月營收24.27億、月年雙減　Q3仍創歷史新高

柯佳嬿狂被敲碗上《玩很大》！　和坤達夫妻同框最怕一件事

超糗跌倒「車頭燈劇烈晃動」　男同事1反應！妹子崩潰：很不舒服

快訊／諾貝爾物理學獎出爐　法美奧3學者「量子力學研究」共獲殊榮

郭碧婷生二寶首露面！　小孩開趴慶生「獨缺向佐」…他動向曝光

阿金有怪癖！趁家裡沒人「偷咬衣服」走秀　嫂嫂嘆：最常咬我的

蘇貞昌指馬政府負債增更多　藍委嗆：若馬英九做很好你不會在這啦！

獨／衰捲立崧涉賣過期品！新農科技怒發聲明：那不是我們的標籤

股市空頭撿高股息ETF！00878、0056爭龍頭　3關鍵賺反彈行情

山田涼介新劇「雙重人格」捲殺人案！　轉換身分認了：有些混亂

短裙妹「起床氣」突開車門　重擊騎士後竟裝沒事走人

政治熱門新聞

林冠年酒駕還瞎扯抹黑　民眾黨火速開除黨籍

如皇帝選妃！原能會主委性騷4正妹祕書

超級悠遊卡上市　靠手機就能加值

直擊！原能會主委關切女祕書「身心」超尷尬

北市三腳督選情分析！　媒體人斷言：「棄陳保黃」是不會發生的

陳時中不再是新聞寵兒　老二都當不上

被爆性騷女祕書、霸凌下屬　原能會主委回應了

3年換9正妹祕書　原能會主委「選妃標準」曝

為退撫金槓上！藍委4度打斷質詢　馮世寬動怒：退輔會不接受你的要求！

遭爆向柯文哲求官　沈慧虹發文還原推辭挖角始末

ET專訪／「明天新北市比今天好嗎？」　侯友宜12字箴言拚連任

蔣萬安「最怕這事」衝擊選情　藍營：那就慘了

陳時中流氓奉茶說　柯文哲怒了

戰翻周玉蔻、打趴陳時中　媒體人爆蔣萬安有「王牌」：會越來越強

更多熱門

相關新聞

指揮中心最快明年上半年退場　需符3條件：確診1萬、重症未升高

指揮中心最快明年上半年退場　需符3條件：確診1萬、重症未升高

國民黨立委曾銘宗4日於立法院質詢時，針對防疫指揮中心退場的條件，追問衛福部長薛瑞元。薛瑞元表示，如果確診下降到1萬以下，流感化就可以考慮，也要看重症比例有無變化，以及變異株是不是有出來，威脅性夠不夠等；退場的時間上，明年上半年是有機會的。

邊境解封＝疫情結束？　衛福部長示警：疫情可能還要持續一段時間

邊境解封＝疫情結束？　衛福部長示警：疫情可能還要持續一段時間

藍營質疑明年防疫預算創新高　薛瑞元曝原因：總數是減少的

藍營質疑明年防疫預算創新高　薛瑞元曝原因：總數是減少的

防疫指揮中心何時解散？　蘇貞昌曝進度：隨疫情變化斟酌

防疫指揮中心何時解散？　蘇貞昌曝進度：隨疫情變化斟酌

王必勝「7重點」解釋指揮中心不裁撤原因

王必勝「7重點」解釋指揮中心不裁撤原因

關鍵字：

薛瑞元衛福部邊境防疫指揮中心曾銘宗

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞「洋蔥圈」睽違4年悄回歸！

接錯管線害病患胃爆裂致死　部桃外包員工下場曝

妻被9旬翁撞死「毀雙腳」　夫求葬儀社修復

許維恩認了「揹山寨名牌包」！認錯：對不起大家

王子被說「推媽出來道歉」弟弟火大了！

彰化違建「吃掉人行道」　神秘屋主現聲這樣說

黃少谷開計程車「接客到深夜」：我一樣需要生活

萬華男爬窗墜樓亡　女友全程目擊崩潰

她懷孕9個月「每天愛愛還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔

男遭盤查返家拿證件竟墜樓命危！被通緝身分曝

34歲男星自爆「交往14歲女友」：高中畢業馬上結婚

王子爆是惡鄰！錄《全明星》凌晨排練吵翻天

5尺巨蟒躺貓籠！他見愛貓被生吞崩潰

台中食品大廠遭爆賣過期冷凍食品

陳彥婷 「爸媽幫出1／3頭期款」被酸

更多

最夯影音

更多
王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...
警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面