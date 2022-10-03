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男友突曝「曾睡過準大嫂」：她要我到床上…妹子聽到喘不過氣

▲▼男女,床,腳,性愛示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

▲男友和準大嫂曾睡在一起過。（示意圖／達志影像）

記者朱祖儀／綜合報導

如果碰到這種事情，你會怎麼做呢？一名女網友表示，最近和男友聊天的時候，得知對方曾和準大嫂睡過，雖然強調2人沒有發生關係，但仍在她心中留下芥蒂，回家後甚至覺得喘不過氣，不知道要怎麼面對。PO文曝光後，網友紛紛表示「都是之前的事情了，有什麼好介意」。

原PO在「Dcard」發文表示，最近和男友聊到過往的事情，得知對方先前在網路上認識一個女生，有約出來一起讀書。某天時間比較晚了，女方就要男友留下來，「一開始他是睡地上，但女生一直說地板很硬之類的要他去床上睡，最後他還是去床上睡了」，不過男友不斷強調2人沒有發生關係。

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之後因為男友對那個女生沒有興趣，於是就介紹給自己的哥哥，「結果意想不到的是那個女生居然還跟他哥哥在一起了」，女方現在是男友的準大嫂。原PO表示，聽到當下震驚到說不出話，回到家後也覺得胸口很悶、喘不過氣，沒想到這種八點檔情節會發生在自己身上，也因此讓她沒有勇氣去男友家。

▲桃園市丁姓男子今年4月間以「看夜景」為由，邀約女子共遊，但隨後上摩鐵與女子嘿咻後挨告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲原PO聽到後很介意。（示意圖／視覺中國CFP）

男友還透露，雙十節連假的時候，他們就要到女方家提親，讓原PO當場愣住，「真的不知道要做什麼反應」，雖然不確定是否會和男友走到最後，但光是聽到這些事情，就讓她有點不知所措，不知道該如何面對，「我也好奇這個女生是怎麼想的，可以跟弟弟睡了又跟哥哥在一起？」

不少人看到後紛紛表示，「蓋棉被純聊天，懂的都懂」、「小頭起來就會主導一切」、「心裡這個結，斬草不除根，春風吹又生。但男生也是夠坦白啦，一般這種事打死不說」、「可能他們真的不來電沒做？但我還是覺得把網友介紹給自己的家人很奇怪」、「拜託，不是都過去式，如果是跟你交往，還這樣就算了，但是是單身的時候，有什麼好在意」、「他哥哥都不在意了，你在怕什麼」。

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