藍委喊話買「流感新冠二合一快篩」　羅一鈞：尚未取得藥證

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

Omicron疫情來到第二波高峰，秋冬流感季也接踵而至，國民黨立院黨團呼籲應盡量準備二合一快篩試劑，以免錯驗增加重症死亡風險。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前二合一快篩試劑都仍在研發階段，若未來在國內取得許可證，才會評估是否開放民眾使用。

羅一鈞表示，國民黨訴求引述自感染症醫學會榮譽理事長黃立民接受媒體訪問內容。黃立民在訪問中提到，假如流感進入爆發期，民眾若要區分兩種病原，建議同步進行流感與新冠快篩，才能避免誤判或投藥。他另提到，國外廠商正積極開發二合一快篩試劑，若將來順利上路，戳一次鼻子就可驗兩種病毒。

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對於該說法，羅一鈞表示，目前流感尚未進入爆發期，且許多提供公費克流感或其他公費藥劑的診所，都有提供健保給付的流感快篩，此外，現行新冠快篩試劑非常容易取得，在二合一快篩試劑申請藥證前，都可以在單獨快篩後由醫師進行判斷與後續處置。

「流感快篩敏感度僅7、8成，沒有像新冠這麼好。」羅一鈞強調，現階段流感診斷十分仰賴醫師專業判斷，許多快篩陰性個案也都在醫師診斷評估符合症狀後予以投藥，並不像新冠需快篩陽性才給予公費抗病毒試劑。

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