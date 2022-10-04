朝聖三媽臭臭鍋總店「每鍋卻貴30元」　他轟又漲價！真相曝光

▲三媽臭臭鍋10月起每鍋調漲20元。（圖／記者陳以昇攝）



網搜小組／劉維榛報導

三媽臭臭鍋10月起調漲20元，引發網友怒喊「快吃不起！」一名網友朝聖三媽總店時，發現菜單貴了30元，照理來說，大腸臭臭鍋調漲後應為150元，但總店菜單卻是手寫160元，讓他超傻眼。《ETtoday新聞雲》也詢問總店原因，店員表示價格確實為160元沒錯，不過原先140元是有開發票緣故，而漲20元後才變160元。

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》傻眼直呼，他昨日去三媽臭臭鍋時，看到菜單卻愣了一下，「又漲價了...原來是總店。」事實上，三媽於9月底就宣布全面漲價的消息，10月起每鍋調漲20元。

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▲總店比其他店又多10元，原因是有開發票。（圖／翻攝爆廢公社二館）



不過原PO貼出的菜單，發現與其他分店價格不同，以大腸臭臭鍋來說，調漲20元後應為150元，但總店版本為160元，等於貴了30元。而底下海鮮豆腐、泡菜、藥膳、沙茶魚頭、麻辣、南瓜、香茅咖哩與番茄鍋，也都是貴了30元之多。

此外，一名女網友於1日在總店打卡抱怨，「新聞不是說漲到150元嗎？根本就是漲到160元，我決定了，下次經過員林就不吃了，改去吃牛家莊，老娘如果再去吃三媽臭臭鍋就是monkey！」

▲另有客人抱怨貴了30元。（圖／翻攝臉書）



消息曝光後，底下網友看傻回應，「這價格我會去吃涮涮鍋」、「去吃到飽剛好可抵二餐」、「這價格...不如去吃石二鍋之類的」、「各位薪水漲一倍了嗎」、「不是才說漲到150，怎麼沒多久就變160了？」「太可怕了，10/1開始漲$20變成$150就很貴了，總店又+$10，是總店料比較多還是比較美味嗎」、「我們現在連三鍋臭媽媽都快吃不起了」。

不過另一派網友認為，「有些店憑著名氣（鬍鬚張、阿堂），當然個人可以選擇去CP值高的店家，有人吃的是一種習慣當然不在意價格」、「漲價是店家的權利，吃不吃是客人的權利」、「六扇門直接打趴欸」、「記得以前吃80還是90元的樣子」、「180元再加個40能吃六扇門了，還有飲料、餅乾、冰淇淋吃到飽」、「回不去的小火鍋，不如加點錢吃好點的」、「嫌貴吃別間就好，還有石二鍋、阿官火鍋、火鍋世家、鍋神、築間可以吃啊」。

《ETtoday新聞雲》記者實際致電給總店詢問，員工表示，總店因為有開立發票，才會比其他加盟店貴了10元，而發票也開了多年，來店客人也都知道此事。至於這次全面調漲20元，就是反映成本，觀察這幾天生意也依舊穩定。