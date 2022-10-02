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被迫檢查購物袋告贏量販店董座　再向小店員求償33萬卻輸了

▲▼老公嘗試去超市買菜，結果每2-3分鐘就打給老婆一次。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲婦人不滿被店員要求檢查購物袋，告贏公司後又向店員求償33萬元，遭判敗訴。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃資真／台中報導

台中一名婦女帶著外甥女前往量販店購物，被櫃台要求打開提袋檢查內容物，又遭羞辱「讓你自己打開袋子是給你面子」，婦女氣得向公司和負責人求償精神損害1元獲得勝訴。之後婦女又向該店員求償律師費、交通費等共33萬餘元，台中地院認為婦女自行攜帶較大購物袋，櫃台請求打開袋子確認無違常情，判決婦女敗訴。

判決指出，2019年5月12日晚間8時許，婦女陪同外甥女先前往商店購物後，再前往另家量販店採買，結帳時明明防盜鈴沒響，店員卻要求她將提袋打開檢查，婦人氣得要求調監視器證明自己的清白。

未料店員竟刻意大聲詢問其他正在結帳的顧客，遇到這種情況「會打開袋子給檢查吧」，又稱「讓你自己打開袋子是給你面子」、「照阿，會照啊，照出來就難看了」，婦人認為她的心靈受創，外甥女還受到驚嚇情緒崩潰，且袋子讓店員檢查後也確認沒有異樣。

事後婦人吞不下這口氣，原本到台中地檢署控告謝女涉嫌公然侮辱、強制、非法搜索等多項罪名，檢察官處分不起訴確定後，向台中地院聲請交付審判，也遭法官駁回後，轉向台北地院，直接向總公司以及負責人，請求侵害名譽權的賠償1元，並要求書面道歉。

法官認為店員在沒有證據的情況下，態度無禮，在大庭廣眾下斥責，總公司應為聘僱員工負起連帶責任，於今年6月判定公司應賠償婦人精神上損害1元，但不用書面道歉。

婦人接著改對店員提告，求償律師費、諮詢律師和往返法院的交通費，以及精神撫慰金一共33萬3000元。

店員反駁，自己沒有說過婦人說的那些話，公司訓練員工時，均有教導擔任收銀工作時應主動詢問顧客是否有商品仍未結帳，且婦人先前另外對總公司提告，案經判決勝訴，並經多家媒體報導，婦人之名譽損害業已填補，無再以金錢補償之必要；律師費用、交通費用均屬原告之純粹經濟上損失，不得請求。

法官認為，店員擔任結帳工作時，見婦人攜帶較大購物袋，加以留意，且為確認是否已將商品全數取出完成結帳，請求婦人配合打開袋子供其檢視，並無違常情；之後店員詢問其他顧客在這種情況下，是否願意配合檢查，意思應是尋求第三方意見，主觀上並無讓在場之人認為婦人有竊取行為之意。

此外，法院向公司調閱監視器，公司函覆已過監視系統保存期限而無法提供，因此難以單憑婦人指述，進而認定店員有上述言行，判決婦人敗訴。

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