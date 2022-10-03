查爾斯要清理門戶！王室「這2人」恐遭父親連累　頭銜可能被拔

▲查爾斯國王可能會拔除碧翠絲公主、尤金妮公主的頭銜。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國國王查爾斯三世繼位後，有消息指出他有意「清理王室」門戶，對於王室成員頭銜的使用範圍將更加嚴格，也有可能拔掉某些成員的頭銜。外界預測，最有可能遭殃的是安德魯王子的兩個女兒，碧翠絲公主和尤金妮公主。

有消息指出，查爾斯國王繼位後，可能會大幅限縮使用王室頭銜的成員名單，而可能最先被拔掉頭銜的就是碧翠絲公主（Princess Beatrice）和尤金妮公主（Princess Eugenie）。她們兩個在父親安德魯王子被剝奪所有公務職分、軍銜和皇家慈善贊助人身分後，依舊擁有「殿下」（HRH）身分。

▲碧翠絲公主、尤金妮公主站在父親安德魯王子身後。（圖／達志影像／美聯社）



王室專家福特維奇（Hilary Fordwich）指出，安德魯的醜聞對碧翠絲與尤金妮在王室的地位很不利，事實上是幾乎災難性的影響，「她們可能會從公主（Princesses）被降為女勳爵（Lady）。」

安德魯王子（Prince Andrew）目前是王位第八順位繼承人，捲入美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）誘拐和性侵未成年少女的醜聞後，他與對他提出性侵告訴的美國女子吉佛爾（Virginia Giuffre）達成賠償和解，但在今年1月便被英國王室剝奪所有榮譽軍事、慈善角色以及王室贊助。

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