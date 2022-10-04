衝北海道滑雪！星宇航空「全包粉雪假期」開賣　5天4夜6.75萬起

▲星宇航空「北海道全包粉雪假期」開賣。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

為迎接國門重啟及日本開放免簽自由行，星宇航空攜手全包式滑雪假期品牌Club Med共同推出「北海道全包粉雪假期」，包套內含星宇航空台北-札幌來回機票、Club Med雪村住宿、美食酒水、雪票、滑雪教學、露天風呂等，五天四夜每人67,500元起。

星宇航空表示，前100名購買12月聯名假期行程，限量加贈「全套雪具1日免費租借」以及STARLUX x KINTO隨行保溫瓶。

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▲▼星宇航空「北海道全包粉雪假期」每人6.75萬元起。（圖／星宇航空）

星宇航空表示，籌備多時的札幌、沖繩航線，已瞄準解封首（10）月正式開航，以每日一班的密集飛航，滿足疫後國人飛往日本旅遊的強大需求。

擁有超過60年經營歷史的Club Med，除原在北海道擁有TripAdvisor評鑑第一名的Club Med Tomamu及Club Med Sahoro二間知名雪村外，也即將在12月開幕北海道第三間滑雪度假村--Club Med Kiroro Peak行館。

▲▼全新的Kiroro Peak行館雪季長達160天，渡假村內另有日式溫泉、露天風呂、溫水泳池、室內瑜珈體驗等。（圖／星宇航空）

全新的Kiroro Peak行館，設有最低年齡限制（須年滿12歲），提供較高隱私的靜謐感。因雪場位置鄰近日本海，Kiroro每年冬季最高降雪量可達21公尺，是北海道雪場降雪量之冠，且雪季長達160天可一路延續至5月初。

「星宇航空x Club Med北海道全包粉雪假期」內容包含星宇航空台北-札幌來回機票，Club Med北海道全包式雪村住宿五天四夜（Club Med Kiroro Peak、Club Med Tomamu、Club Med Sahoro三選一）、美食、酒水、雪票、分級分齡滑雪教學、夜間主題派對活動，渡假村內另有日式溫泉、露天風呂、溫水泳池、室內瑜珈體驗等，該假期商品也涵蓋Covid-19緊急醫療協助的海外旅遊險。