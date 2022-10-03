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台南「學甲上白礁」登錄國家重要民俗！　黃偉哲前往祝賀張貼紅紙

▲台南市「學甲上白礁」登錄國家重要民俗！市長黃偉哲前往祝賀張貼紅紙，並在董事長王文宗、副董事長陳俊男等陪同下向保生大帝上香祈福。。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市「學甲上白礁」登錄國家重要民俗！市長黃偉哲前往祝賀張貼紅紙，並在董事長王文宗、副董事長陳俊男等陪同下向保生大帝上香祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

保生大帝台灣開基祖廟學甲慈濟宮，維持上百年的「學甲上白礁」祭典，今年8月獲文化部審議通過為國家重要民俗，9月經文化部公告，正式成為台南第6項重要民俗，市長黃偉哲3日上午特別前往學甲慈濟宮祝賀、並張貼紅紙，強調百年民俗獲此榮耀，意義非凡，也是眾望所歸。

黃偉哲表示，這不只是對學甲慈濟宮的肯定，對台南市文化古都以及學甲鄉親來說，也是一項很大的光榮，這項肯定，無論是在宗教上及文化上都有非常重要的意義。

慈濟宮董事長王文宗說，「學甲上白礁」於97年登錄為台南市無形文化資產，以學甲慈濟宮為民俗保存團體。該民俗歷史悠久，相傳學甲先民於明鄭時期來台拓墾落地深耕，逐漸形成現今13庄頭的規模，早年先民於保生大帝聖誕期間皆前往福建白礁鄉祖廟謁祖請水火，稱「上白礁」，後因海上風險改於先民登陸地方遙祭，年年舉辦，每4年則擴大遶境包含學甲13庄頭所有範圍，民俗迄今已維持至少逾百年。

「學甲上白礁」具有許多在地特色，宮內祭典、白礁亭祭典、將軍溪畔的「請水火香」；香陣隊伍中的輦宮文化、真人藝閣、文武陣頭，宋江陣、蜈蚣陣、報馬牛、藝陣;各庄頭與信眾設置點心站等。歷經清領、日治、戰後等時期，展現出強勁韌性，廟方長期自主傳承，甚至在近年將已中斷許久的藝閣、北管、採茶舞等重新恢復，更修護1971年代與1981年代的民俗影像，為地方保留珍貴記憶。

▲台南市「學甲上白礁」登錄國家重要民俗！市長黃偉哲前往祝賀張貼紅紙，並在董事長王文宗、副董事長陳俊男等陪同下向保生大帝上香祈福。。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，非常榮幸能代表台南市185萬市民朋友，向學甲慈濟宮貼祝賀紅紙，內心非常感謝，感謝慈濟宮，以及各位好朋友大家的努力，包括文化局文資局及台南市政府文化局文資處大家共同努力，讓委員審查，共同認證，認定台南學甲慈濟宮上白譙民俗活動列為國家重要民俗，這不只是學甲慈濟宮的肯定，也是台南一項很大的光榮。

黃偉哲強調，台南是一座文化古都，歷經慈濟宮與在地信眾的長期努力、文化部文化資產局多次訪視輔導，以及南市府的積極爭取，傳承百年的「學甲上白礁」今獲登錄國家重要民俗，是對參與學甲人最大的鼓勵與肯定，也是南市無形文化資產的一大榮耀，在宗教上及文化上都有非常重要的意義。

文化局長葉澤山說，目前台南市所登錄的民俗共43項，其中「西港刈香」、「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」、「南鯤鯓代天府五府千歲進香期」、「東山吉貝耍夜祭」、「南關線三大廟王醮暨遊社」，以及「學甲上白礁」等6項，都榮獲文化部登錄重要民俗，不管是縣市登錄、或中央登錄之民俗類無形文化資產，南市占比皆為全國之冠。

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