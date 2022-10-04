「130元復刻」最頂麻辣拉麵　豚將道歉被出征！鬼金棒怒：你馬好啊

▲「鬼金棒」與「豚將」兩店家槓上。（圖／記者鄒鎮宇攝）



網搜小組／劉維榛報導

拉麵的戰爭？被網友封稱最頂拉麵之一的「鬼金棒」以「辣麻味噌拉麵」聞名，而另一家「豚將」近日也推出同口味拉麵，文宣主打半價，更喊話「對不起鬼哥！好拉麵不用這麼貴」，怎料引發網友怒嗆抄襲又狡辯。對此，鬼金棒怒轟「商品寫半價130，你馬好啊，那個水準賣260應該直接被超渡吧！」

還原這起事件，店家「豚將」近日在粉專推出「辣麻味噌拉麵」，接著貼文強調「誰說平價沒有好拉麵？豚將向名店致敬！全台拉麵愛好者不再受地域限制，豚將讓名店好拉麵飄香每一處。」

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幾天後，「豚將」再發貼文衝人氣，辣麻味噌拉麵一碗原價260元，現在變成半價130元，「對不起鬼哥！好拉麵不用這麼貴！名店復刻第一彈，9/29限時開賣，誰說平價沒有好拉麵，快到豚將嚐嚐看。」

▲豚將推130元麻辣味噌拉麵，並喊話「對不起鬼哥！好拉麵不用這麼貴」。（圖／翻攝九州《豚將日式拉麵》連鎖總部粉專）



由於挑釁意味濃厚，引來大批網友質疑「太吃豆腐了啦，有本事就靠實力，不用復刻」、「血流成河」、「人家復刻是合作聯名推出，你們這自己推出，明擺著吃豆腐，這種行銷手法真的不行」、「這美其名叫致敬，難聽點就山寨罷了山寨做到去挑釁原版，除了『牆國人』外還真是第一次看到，開眼界了」、「盜版就盜版復刻個Ｘ」。

對此，「鬼金棒」氣得發文，「誰可以告訴我，比我家還有名的麻辣味噌名店是哪家？」「誰他X需要你以致敬之名，行欺騙消費者之實。」業者更指控「你那個要改成亂蹭拉麵才是。」

▲鬼金棒嗆聲「沒有要讓你致敬」 。（圖／翻攝鬼金棒粉專）



面對各界砲翻，豚將也發表聲明道歉，「對不起、我們做的不夠好，讓大家失望了！」業者指稱，向名店復刻、致敬活動的初衷是讓全台灣都能吃到名店味，向受事件影響的人說聲抱歉」，接著話鋒一轉，「面對風波不會退縮，後續其他彈也回如期推出」、「我們自豪地說，在台灣拉麵界極少人能用這樣的價格，拿出這般水準的拉麵，除非他跟我們一樣也願意『對消費者做讓利』。」

但道歉文曝光後，網友直言感受不出誠意，「那個你這個有道歉跟沒道歉一樣的啊，你到底在寫什麼？」「絕對不要退縮哦，到時候被吉了要賠錢，道歉就不要出來哭哭」、「沒有人說你們不努力，也沒人說你們師傅不用心，就是企劃行銷搞死自己罷了」、「還以為是要道歉呢，原來是我搞錯了」。

▲豚將PO道歉文。（圖／翻攝九州《豚將日式拉麵》連鎖總部粉專）



「鬼金棒」則再度嗆聲，「你要怎麼賣都沒有人嗤之以鼻，但煩請不要侵權別人的商標」、「如果他今天賣他有告知我，我同意當然致敬沒有問題，如果沒有就是踩線了，所以不要再扯什麼味道。」

最後，關於拉麵一碗130元，讓「鬼金棒」也不滿回應，「那個商品寫半價130，你馬好啊，那個水準賣260應該直接被超渡吧？」「看來就是130原價的拉麵說自己130半價，這根本欺騙啊，這哪是讓利？」

▼鬼金棒嗆侵權商標。（圖／翻攝粉專）