　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「130元復刻」最頂麻辣拉麵　豚將道歉被出征！鬼金棒怒：你馬好啊

▲▼拉麵「鬼金棒」。（圖／記者鄒鎮宇攝）

▲「鬼金棒」與「豚將」兩店家槓上。（圖／記者鄒鎮宇攝）

網搜小組／劉維榛報導

拉麵的戰爭？被網友封稱最頂拉麵之一的「鬼金棒」以「辣麻味噌拉麵」聞名，而另一家「豚將」近日也推出同口味拉麵，文宣主打半價，更喊話「對不起鬼哥！好拉麵不用這麼貴」，怎料引發網友怒嗆抄襲又狡辯。對此，鬼金棒怒轟「商品寫半價130，你馬好啊，那個水準賣260應該直接被超渡吧！」

還原這起事件，店家「豚將」近日在粉專推出「辣麻味噌拉麵」，接著貼文強調「誰說平價沒有好拉麵？豚將向名店致敬！全台拉麵愛好者不再受地域限制，豚將讓名店好拉麵飄香每一處。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

幾天後，「豚將」再發貼文衝人氣，辣麻味噌拉麵一碗原價260元，現在變成半價130元，「對不起鬼哥！好拉麵不用這麼貴！名店復刻第一彈，9/29限時開賣，誰說平價沒有好拉麵，快到豚將嚐嚐看。」

▲▼ 。（圖／翻攝粉專）

▲豚將推130元麻辣味噌拉麵，並喊話「對不起鬼哥！好拉麵不用這麼貴」。（圖／翻攝九州《豚將日式拉麵》連鎖總部粉專）

由於挑釁意味濃厚，引來大批網友質疑「太吃豆腐了啦，有本事就靠實力，不用復刻」、「血流成河」、「人家復刻是合作聯名推出，你們這自己推出，明擺著吃豆腐，這種行銷手法真的不行」、「這美其名叫致敬，難聽點就山寨罷了山寨做到去挑釁原版，除了『牆國人』外還真是第一次看到，開眼界了」、「盜版就盜版復刻個Ｘ」。

對此，「鬼金棒」氣得發文，「誰可以告訴我，比我家還有名的麻辣味噌名店是哪家？」「誰他X需要你以致敬之名，行欺騙消費者之實。」業者更指控「你那個要改成亂蹭拉麵才是。」

▲▼ 。（圖／翻攝粉專）

▲鬼金棒嗆聲「沒有要讓你致敬」 。（圖／翻攝鬼金棒粉專）

面對各界砲翻，豚將也發表聲明道歉，「對不起、我們做的不夠好，讓大家失望了！」業者指稱，向名店復刻、致敬活動的初衷是讓全台灣都能吃到名店味，向受事件影響的人說聲抱歉」，接著話鋒一轉，「面對風波不會退縮，後續其他彈也回如期推出」、「我們自豪地說，在台灣拉麵界極少人能用這樣的價格，拿出這般水準的拉麵，除非他跟我們一樣也願意『對消費者做讓利』。」

但道歉文曝光後，網友直言感受不出誠意，「那個你這個有道歉跟沒道歉一樣的啊，你到底在寫什麼？」「絕對不要退縮哦，到時候被吉了要賠錢，道歉就不要出來哭哭」、「沒有人說你們不努力，也沒人說你們師傅不用心，就是企劃行銷搞死自己罷了」、「還以為是要道歉呢，原來是我搞錯了」。

▲▼ 。（圖／翻攝粉專）

▲豚將PO道歉文。（圖／翻攝九州《豚將日式拉麵》連鎖總部粉專）

「鬼金棒」則再度嗆聲，「你要怎麼賣都沒有人嗤之以鼻，但煩請不要侵權別人的商標」、「如果他今天賣他有告知我，我同意當然致敬沒有問題，如果沒有就是踩線了，所以不要再扯什麼味道。」

最後，關於拉麵一碗130元，讓「鬼金棒」也不滿回應，「那個商品寫半價130，你馬好啊，那個水準賣260應該直接被超渡吧？」「看來就是130原價的拉麵說自己130半價，這根本欺騙啊，這哪是讓利？」

▼鬼金棒嗆侵權商標。（圖／翻攝粉專）

▲▼ 。（圖／翻攝粉專）

►「花月嵐大蒜拳骨白濃拉麵」在家想吃就吃超過癮！現省250元快囤貨

ET快訊
夫妻都染疫沒回診！醫問「沒不舒服幹嘛篩」　一聽原因暖哭了
原能會主委性騷4女秘書「今請病假缺席院會」　蘇貞昌：會依規範
慘賠大學4年學費！　妹子折損70%「果斷放了航海王」
被爆性騷女祕書、霸凌下屬　原能會主委回應了
快訊／桃園公園廁所驚見男屍！　警急拉封鎖線
快訊／司機打瞌睡　統聯客運自撞車頭全毀
專訪／「明天新北市比今天好嗎？」　侯友宜12字箴言拚連任
王子內湖千萬豪宅「主人驚爆是昆凌」！私下關係曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

曾被罵不要臉賤貨！她離婚3年後　前婆婆突來電「逼當免費看護」

「130元復刻」最頂麻辣拉麵　豚將道歉被出征！鬼金棒怒：你馬好啊

國慶禮賓服裝主打「台灣色」！集結雲豹、五色鳥、山櫻花元素

小學兒自賺千元買Switch　爸命令全部上繳：這才是懂事表現

女友瞎掰深夜「跟朋友跑山」　被抓包在KTV親熱！竟嗆：他X比你大

兒科門急診雙暴增　醫示警1族群：冬天COVID-19和流感恐全面傳播

染疫後失聲3個月沙啞影片曝光　醫：聲音小到要把喇叭開到最大聲

「最值得娶回家」3個生肖女！第2名旺夫帶財　錯過會後悔

黑潮驚藏大量銫　美俄核彈試爆殘留比福島高千倍

明降9℃變天轉雨　更強冷空氣連假到「全台有感」

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

被移工猛撞...準新娘清醒了　第1句話喊「想爸媽」好揪心

陸路邊機車冒白煙自燃 16歲女變身「打火英雄」

駕照已註銷！91歲翁失控倒車　6人被撞「母攜獨子逛街慘死」

搞笑詮釋睡醒接男友電話　妹子咳嗽清嗓→慵懶嗲音

眼鏡弟快篩崩潰哀號！　回媽：嘟妳自己啦我愛妳

曾被罵不要臉賤貨！她離婚3年後　前婆婆突來電「逼當免費看護」

「130元復刻」最頂麻辣拉麵　豚將道歉被出征！鬼金棒怒：你馬好啊

國慶禮賓服裝主打「台灣色」！集結雲豹、五色鳥、山櫻花元素

小學兒自賺千元買Switch　爸命令全部上繳：這才是懂事表現

女友瞎掰深夜「跟朋友跑山」　被抓包在KTV親熱！竟嗆：他X比你大

兒科門急診雙暴增　醫示警1族群：冬天COVID-19和流感恐全面傳播

染疫後失聲3個月沙啞影片曝光　醫：聲音小到要把喇叭開到最大聲

「最值得娶回家」3個生肖女！第2名旺夫帶財　錯過會後悔

黑潮驚藏大量銫　美俄核彈試爆殘留比福島高千倍

明降9℃變天轉雨　更強冷空氣連假到「全台有感」

房客不續租了！「沒提前告知」讓房東氣炸　網一面倒力挺

罕見！墾丁人面蜘蛛張網竟抓到蝙蝠　大飽口「蝠」畫面曝

絕不讓前東家光芒追平　張育成本壘前撲倒完成觸殺

晶片戰爭升級！路透：美將推新措施「阻中企獲得高性能計算技術」

邊境解封＝疫情結束？　衛福部長示警：疫情可能還要持續一段時間

曾被罵不要臉賤貨！她離婚3年後　前婆婆突來電「逼當免費看護」

夫妻都染疫沒回診！醫問「沒不舒服幹嘛篩」　一聽原因暖哭了

桃猿「最美MC」沐妍兇到藏不住！暌違4年推出全新創作

台積電帶頭漲「台股早盤強彈逾260點」　法人：挑戰月線14252點

美海軍首長籲英美聯手　反制中國「在台海脅迫行為」

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

生活熱門新聞

工人作業液體爆發沖臉　衣服秒爛

麻將賓果遇「作弊情侶檔」　老闆一招抓包

20歲王牌AV女優宣布引退！

明降9℃轉雨　更強冷空氣連假到「全台有感」

竹縣紅燈區超壯觀！網傻：以為是賽車場

超強旺夫運！「最值得娶回家」3個生肖女

男友突曝「曾睡過準大嫂」　她聽到喘不過氣

諾貝爾醫學獎得主解新冠重症之謎

她曝「男生偷瞄超明顯」　網刷一排道歉

一夜連三震　最大規模3.5、震度3級

胡椒粉不給了！會員挺好市多：真的該收

國中弟嗆12歲做過很正常！全場震驚刷三觀

吳夢夢自曝私下性愛頻率　「每天學術探討」

有症狀卻都快篩陰　醫揭原因

更多熱門

相關新聞

國慶連假來了　全台14處國家森林遊樂區半價優惠

國慶連假來了　全台14處國家森林遊樂區半價優惠

國慶連假將至，林務局今（29日）宣布，10月8日至10日國慶連假期間，林務局太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、藤枝、墾丁、雙流、知本、富源、池南等14處國家森林遊樂區，提供入園門票半票優惠，歡迎民眾入山享受森林浴。

妻債夫償！降價2900萬　名醫陳必誠七期豪宅3058萬拍出

妻債夫償！降價2900萬　名醫陳必誠七期豪宅3058萬拍出

GoShare進軍台中抽台積電股票

GoShare進軍台中抽台積電股票

傳統市集「半價銅板購」活動接力開跑

傳統市集「半價銅板購」活動接力開跑

台北人氣店家「鬼金棒」7／1起漲價

台北人氣店家「鬼金棒」7／1起漲價

關鍵字：

豚將鬼金棒致敬復刻辣麻味噌拉麵半價

讀者迴響

熱門新聞

黃少谷開計程車「接客到深夜」：我一樣需要生活

34歲男星自爆「交往14歲女友」：高中畢業馬上結婚

台中食品大廠遭爆賣過期冷凍食品

5尺巨蟒躺貓籠！他見愛貓被生吞崩潰

妻被9旬翁撞死「毀雙腳」　夫求葬儀社修復

王子爆是惡鄰！錄《全明星》凌晨排練吵翻天

她懷孕9個月「每天愛愛還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔

工人作業液體爆發沖臉　衣服秒爛

如皇帝選妃！原能會主委性騷4正妹祕書

樓梯間見沒窗1大洞　全場挺建商：不能裝！

女網友約砲開房　男進門驚見她男友也在

麻將賓果遇「作弊情侶檔」　老闆一招抓包

iPhone 14偵測車禍　警到場發現6人全慘死

台灣哪件事情「世界NO.1」？　全場神回這2字

快訊／北韓射彈飛越日本上空！　日警報大響

更多

最夯影音

更多
王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...
警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面