直擊咖啡廳待5小時！原能會主委關心女祕書對話曝　聽到這句變臉

▲謝曉星帶女祕書至咖啡廳用餐，還教對方怎麼切蛋糕。



圖文／鏡週刊

行政院原能會主委謝曉星遭同仁爆料挑祕書像選妃，雖已配有4名女祕書，但仍一直在物色新祕書，條件都是年輕漂亮的長髮正妹。本刊上週便直擊謝帶其中一名女祕書外出用餐、視訊上課，過程中，他一度扯遠話題詢問祕書身高，聽聞女祕書有意離職，還略顯激動的數度挽回。

上週三上午11點多，72歲的行政院原子能委員會主委謝曉星，結束立法院的備詢，帶著年約30歲的女祕書搭公務車離開，不過，2人並沒有回到新北市永和區的原能會，而是前往台北市溫州街一間複合式咖啡廳。

本刊直擊，2人一踏入店內，便熟門熟路地往角落的小包廂走去，挑了隱密的位置坐下點餐後，謝曉星隨即啟動「演講模式」，他滔滔不絕地從辦公室八卦聊到時事，再談到個人理念，女祕書雖然插不上話，卻始終專注盯著謝，看起來神情十分緊繃，直到餐點送上桌，女祕書仍然不敢怠慢，除了專心聽老闆高談闊論，同時間還得幫謝倒茶、切蛋糕，相當體貼盡責。

除了發表意見，謝曉星還會突如其來詢問女祕書與工作無關的私人話題，值得一提的是，女祕書不僅未顯錯愕，還能淡定回應，似乎對於謝的突兀行徑早已習以為常。

▼謝曉星（左）遭控以公務之名帶女祕書外出用餐，已是常態。



謝曉星原本正經八百地談論聯電與曹興誠的話題，沒想到忽然話鋒一轉，問起女祕書的身高。謝問：「妳覺得妳跟某某某誰比較高？妳有沒有16Y？通常人家問妳多高，你會講多少？」

女祕書回答：「16X點多。」謝繼續說：「四捨五入就是16Y，我就猜妳應該不是16Y就是16X，我現在證實妳沒有到16Y了，以後人家問，妳就可以正式說妳是16X。」女祕書則是有些尷尬地搔著頭，並微笑回答：「我曾經量過16Y，但可能是縮下巴。」類似的話題，就這樣在餐桌上不斷出現。

▼謝曉星上週三結束立法院備詢後，帶女祕書搭公務車至咖啡廳用餐，近5小時後才回原能會。



下午將近1點，2人的餐點快要吃完，女祕書突然向謝曉星提及想離職，謝一聽到立刻變臉，沉默幾分鐘後，他開始連珠炮般地對女祕書說教，還質疑女祕書的離職動機。謝說：「我覺得妳應該要想，妳真正的理由是什麼？你跟我講你家裡的事，是這樣嗎？」

女祕書正要回答謝曉星，還有自己身心狀況的因素，但是才剛開口，謝就打斷說道：「我一直都在幫妳想辦法，身心狀況是什麼樣的狀況？我覺得我們之間一定要有默契，你可以信任我，我想知道你身心狀況是什麼原因？」

雖然謝試圖釋出善意，但女祕書心意已決，重申離職意願，謝則再次阻止對方發言，還比手畫腳、激動地說：「聽我講完，我還沒講完，妳不要急，妳要做的其他事情，在哪邊做有差嗎？不能在我這邊做嗎？我一直都在幫妳想，我沒有怪妳，都怪我，我都知道，但我跟妳說了，做事情要對大家都有利嘛！」

▼謝曉星（前右）選在咖啡廳視訊授課，並由女祕書（前左）替他設定電腦。



女祕書招架不住，只好提醒謝：「主委，您好像應該要上課了。」原來，當天下午1點到3點，謝表定透過視訊授課，即便已過了上課時間，謝仍不斷向女祕書強調自己有理，又講了15分鐘才停止，女祕書趕緊幫他設定電腦，讓謝上課，謝開始授課後，女祕書終於露出輕鬆的表情，並拿起手機傳訊聊天。本刊觀察，2人在咖啡廳共待了近5小時，直到下午4點才離開，回到原能會。

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