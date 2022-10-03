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新北公安小組11週年　翻轉三重「台版九龍寨」、五股垃圾山

▲▼ 新北公安小組11周年，強制拆除多項不法建築 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 新北公安小組11周年，分享11年間強制拆除多項不法建築 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

2011年台中阿拉夜店大火釀9死13傷的悲劇，新北市府同年成立公安稽查小組，解決公安問題，迄今已11年，今日舉行新北公安小組成立11週年特展暨發表會，由副市長劉和然出席，他特別提到三重29街「鬼城」，上百位社會底層居民，在2016年市府公安小組強力介入拆除違規隔間、進行環境大清消，如今已改頭換面。

新北市副市長劉和然於今出席新北公安小組成立11週年特展暨發表會，本次特展於10月3日至10月6日展出，發表會以「公安永續 安居新北-新北公安小組成立11週年工作實錄」新書發表主題

會中由自強國中校長鄭建立、五股夏綠地工務所林聰桔所長及輔導三重29街的社福中心劉彥伯主任現身說法，聚焦有「台版九龍寨」惡名的三重29街，上百位社會底層居民，在2016年公安小組介入拆除違規隔間、進行環境大清消，如今已經改頭換面。

新北消防局表示，2011年3月6日台中發生阿拉夜店大火，造成9死13傷悲劇，同年新北市成立公安稽查小組，首創運用「第三方警政」策略，強制拆除不法毒品、槍砲製造工廠、職業賭場及色情疑慮場所等違章建築，11年來聯合稽查1萬1,489家次、完成近700件的重大專案，讓新北更加的安全。

新北市公安小組最初拆除泰山區「皇都」及「山多力」兩家建管、消防多項缺失的色情理容院。11年來累計完成重大公安缺失強制拆除或斷水斷電合計446家；色情養生館從347家，下降至31家；無照網咖從157家全數清零，且持續維持至今。▲▼ 新北公安小組11周年，強制拆除多項不法建築 。（圖／記者戴上容翻攝）

針對老福機構、托嬰中心、學生、外籍移工宿舍等避難弱勢場所，每年聯合稽查逾100次，並專案改善近500間違規出租套房，同時輔導改善17家老舊醫院。

▲▼ 新北公安小組11周年，強制拆除多項不法建築 。（圖／記者戴上容翻攝）

此外，公安小組也完成存在數十年問題的不可能任務，占地近170公頃的五股垃圾山，是公安及治安的毒瘤，但礙於洪水平原管制及垃圾清除經費預估高達上百億，透過「全面清查」、「輔導納管」、「強力執法」、「植生綠化」等四大步驟，短短不到4年的時間，拔除「城市之瘤」汙名，還給新北市民乾淨的五股夏綠地。

▲▼ 新北公安小組11周年，強制拆除多項不法建築 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 新北公安小組11周年，強制拆除多項不法建築 。（圖／記者戴上容翻攝）

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