陸男花三千元買珍貴「虎皮犬」回家　發現竟是染色狗

▲男子買「虎皮犬」竟是染色狗。（圖／翻攝自微博）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

許多人喜歡飼養有著特殊花紋的毛孩，但你可能想過，這可能是畫的？大陸一名男子花了人民幣700元（約台幣3134元），買了一隻珍貴的「虎皮犬」及茶杯犬回家，不料，後來發現虎皮犬是染色狗，茶杯犬也只是一般小白狗。

綜合陸媒報導，大陸河北省保定市一名爸爸與妻女到外面吃飯時，一人到外面閒晃，看見街邊賣狗的夫妻檔，正在販賣珍貴的虎皮犬。這名爸爸看虎皮犬身上花紋特殊，且商人又表示是相當珍貴的「中華虎斑犬」，他便以人民幣700元（約台幣3134元）買下虎皮犬及一旁的茶杯犬。

▲「虎皮犬」的花紋是畫的。（圖／翻攝自微博）

飯後牠們帶著兩隻新成員回家，竟發現商家口中的「中華虎斑犬」竟是染色狗，身上的花紋都是用人工顏料畫上去的。不僅如此，連「茶杯犬」也是假的，只是一隻剛滿月的普通小白狗，讓女兒十分生氣。

▲茶杯犬也只是一般剛滿月的小白狗。（圖／翻攝自微博）

得知此事後，爸爸愣了將近十分鐘，女兒本想前去與商家理論，卻在晚上看見爸爸抱著「虎皮犬」睡覺，暖心畫面也讓她感動。

此文一出網友紛紛留言，「爸爸雖然被騙，但還還挺大愛的」、「等等，但這畫工也太粗糙」、「幸虧結局是好的」、「商人太過分啦」、「狗狗沒有犯錯，錯的是商人」。