高雄「設計中島」3天破30萬人登島！貨櫃擺陣+夜空投影狂吸人潮

▲高雄「設計中島」在9月30日起開放登島，首三天已突破30萬人次。（圖／高雄市政府文化局）



記者林育綾／綜合報導

2022台灣設計展在高雄舉行，迎來史上最大萬坪展區的「設計中島」在9月30日起開放登島，首三天「登島人數」已突破30萬人次！高雄市府也統計，鄰近展區的愛河週邊住宿率近9成5，市區飯店住房率近8成，為因應國慶連假，高雄輕軌也持續加密班次。

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▲▼高雄設計中島夜間的「設計擎天 光之展演」相當吸睛。（圖／高雄市政府文化局）

高雄市長陳其邁表示，「設計中島」開放首三天，經過第一個週末已突破30萬觀展人次，整個港區也熱鬧非凡。高雄在規劃大型活動和城市行銷上，一直希望結合在地特色和創意，而因應高雄氣候，在設計展期間推出的夜間展覽策略奏效，設計中島每個展覽也彩無比，讓大家看見台灣現在蓬勃發展的設計力。

「設計中島」首次集結全台破百位設計師、藝術團隊作品，在萬坪展區展出，從「台灣設計設計台灣 X 22組台灣設計力」的貨櫃展區，搭配夜間的「設計擎天 光之展演」；還有結合科技藝術、體感科技體驗、5GAioT技術運用的沈浸式展覽「LOG ING」、「Digiwave2022」。

另也有邀請近百位高雄曾經扶植與陪伴過的設計師、創作者、影視導演等人參與的「青春限動」、「不朽青春」展覽。副市長史哲表示，每個展覽策展團隊都是一時之選，設計中島11個小時人潮絡繹不斷，成為一股設計展朝聖潮。

▲「Digiwave2022」展場結合科技藝術、體感科技、5GAioT技術，打造沈浸式展覽。（圖／高雄市政府文化局）



▲近百位高雄曾經扶植與陪伴過的設計師、創作者、影視導演參與的「青春限動」、「不朽青春」展覽。（圖／高雄市政府文化局）

高雄文化局長王文翠說明，上週末除了開放登島的設計中島外，愛河灣場域周邊還有高雄城市書展、雄雄出聲音樂會⋯等活動，從高雄市立圖書館總館、高流中心、駁二藝術特區到設計中島，再加上7個城市展區，截至昨2日，人潮已近35萬人次，首週輕軌運量更是達到一般假日5倍，可見民眾踴躍使用大眾運輸工具，凸顯輕軌建設串連景點轉乘的便利性；而設計展期間，輕軌也將加密班次疏運現場民眾。

▲▼高雄「設計中島」在9月30日起開放登島，首三天已突破30萬人次。（圖／高雄市政府文化局）



文化局預估，中央展區的開展，再加上國慶連假到來，人潮勢必再創新高。而因應展覽參觀人潮，駁二藝術特區周邊假日將進行交通管制，呼籲參觀民眾多利用大眾運輸工具造訪設計中島。另根據觀光局數據，國慶三天連假目前高雄市區訂房率已達9成，提醒民眾務必準備好預定住宿與車票，感受高雄港都多元豐富的文化魅力。

▲高雄因設計展及周邊整體策劃，帶動觀光人潮。（圖／高雄市政府文化局）